Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Chi tiết Kia Carnival Hybrid Luxury giá rẻ tại Việt Nam, chỉ 1,399 tỷ đồng

Nguyễn Anh

Mẫu xe Kia Carnival Hybrid Luxury với giá mềm hơn mang tới một lựa chọn dễ tiếp cận, cùng mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn hẳn so với động cơ đốt trong.

4-497.jpg
Sự xuất hiện của phiên bản mới giúp Carnival Hybrid tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời nâng tổng số phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid của mẫu MPV này tại Việt Nam lên ba lựa chọn. Trong ba phiên bản Carnival Hybrid đang được phân phối, Luxury 8S là lựa chọn có giá bán thấp nhất. Dù cắt giảm một số trang bị so với các bản Premium và Signature, xe vẫn sở hữu chung hệ truyền động hybrid.
2-3245.jpg
Ở ngoại thất, xe nhiều khả năng vẫn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED tự động, đèn định vị LED, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, gạt mưa tự động, baga mui, cửa trượt điện hai bên, cốp đóng mở điện và bệ bước chân. Một số trang bị như cửa sổ trời hay đèn sương mù sẽ không xuất hiện trên phiên bản này.
5-4399.jpg
Khoang nội thất của xe được bố trí 8 chỗ ngồi với ghế bọc da. Ghế lái chỉnh điện nhưng không có chức năng nhớ vị trí, trong khi hàng ghế trước cũng không được tích hợp tính năng sưởi hoặc làm mát như các phiên bản cao cấp. Hàng ghế thứ hai sử dụng ghế tiêu chuẩn chỉnh cơ thay vì ghế thương gia chỉnh điện. Hệ thống giải trí có thể bao gồm cụm màn hình kép 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết hợp hệ thống âm thanh 6 loa.
8-8741.jpg
Xe vẫn được trang bị điều hòa tự động ba vùng độc lập với cửa gió cho cả ba hàng ghế, chìa khóa thông minh, khởi động từ xa và phanh tay điện tử. Về an toàn, phiên bản Luxury dự kiến sở hữu các trang bị cơ bản như 8 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS cùng ga tự động.
7-9943.jpg
Về an toàn, phiên bản Luxury dự kiến sở hữu các trang bị cơ bản như 8 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS cùng ga tự động. Khả năng xe không được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.
3-5531.jpg
Xe sở hữu động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 242 mã lực. Đi kèm là công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC, giúp ổn định thân xe khi vào cua và hạn chế rung lắc cho hành khách ngồi phía sau. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu MPV này ở mức 4,8 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với các phiên bản sử dụng động cơ diesel.
6-2793.jpg
Kia Việt Nam hiện chưa công bố đầy đủ danh sách trang bị của Carnival 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S. Tuy nhiên, nếu giữ cấu hình tương tự phiên bản Carnival 2.2D Luxury 8S sử dụng động cơ diesel, mẫu xe mới sẽ hướng đến sự cân bằng giữa tiện nghi và chi phí sở hữu. Xe có giá niêm yết 1,399 tỷ đồng và hiện được áp dụng ưu đãi 20 triệu đồng từ nhà phân phối, đưa giá bán thực tế xuống còn 1,379 tỷ đồng.
1-2733.jpg
Việc cắt giảm một số trang bị giúp Carnival Hybrid Luxury 8S có giá bán thấp hơn hàng trăm triệu đồng so với các phiên bản Premium và Signature, qua đó mở rộng nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu một mẫu MPV cỡ lớn tiết kiệm nhiên liệu nhưng không nhất thiết cần đầy đủ công nghệ cao cấp.
Video: Kia Carnival Hybrid tiêu hao nhiên liệu thấp hơn cả xe hạng A?

bài liên quan
#Kia Carnival Hybrid Luxury 8S 2026 mới #giá xe Kia Carnival Hybrid Luxury 8S #Kia Carnival Hybrid Luxury 8S giá rẻ #xe MPV Kia Carnival Hybrid Luxury 8S #Kia Carnival Hybrid Luxury 8S tại Việt Nam #MPV cỡ lớn tiết kiệm nhiên liệu
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top