Cán bộ, công chức, sĩ quan không được tham gia bán hàng đa cấp từ tháng 7

Nhằm siết chặt kỷ cương, đạo đức công vụ và minh bạch hóa các hoạt động kinh doanh thương mại, theo quy định mới (Nghị định 137/2026/NĐ-CP), từ ngày 1/7/2026, cán bộ, công chức, sĩ quan Công an, Quân đội cùng hàng loạt đối tượng khác không được tham gia bán hàng đa cấp

Nghị định này nêu rõ, kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới.

Người tham gia bán hàng đa cấp là cá nhân có giao kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Lực lượng Quản lý thị trường triển khai lực lượng giám sát chặt chẽ các hội nghị, hội thảo và chương trình đào tạo về bán hàng đa cấp. Ảnh minh hoạ/Nguồn baovephapluat.vn

Theo khoản 2 Điều 28 Nghị định 137/2026, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với những người thuộc các trường hợp sau:

Thứ nhất, trường hợp là người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Thứ hai, là người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp gắn với doanh nghiệp mà người đó tham gia bán hàng đa cấp.

Thứ ba, người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do vi phạm các quy định liên quan đến các hành vi bị cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định về phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp không dựa trên giao dịch mua bán hàng hóa mà hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Thứ tư, cá nhân từng giữ một trong các vai trò sau tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp như: Thành viên đối với công ty hợp danh; Chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên....

Ảnh minh họa/internet

Thứ năm, cá nhân thuộc một trong các trường hợp: Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện việc ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo đúng các điều kiện được quy định tại Nghị định 137/2026/NĐ-CP. Những trường hợp thuộc diện bị cấm tham gia sẽ không được doanh nghiệp ký hợp đồng, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, cán bộ, công chức là những người mang sứ mệnh thực thi quyền lực nhà nước và phục vụ nhân dân. Việc tham gia vào một hệ thống kinh doanh đòi hỏi nhiều thời gian mở rộng mạng lưới, tìm kiếm tuyến dưới sẽ làm phân tán nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực thi công vụ.

Bản chất của bán hàng đa cấp dựa trên niềm tin và các mối quan hệ cá nhân. Nếu cán bộ, công chức tham gia, có nguy cơ họ sẽ vô tình hoặc cố ý lợi dụng vị trí công tác, tầm ảnh hưởng hoặc danh nghĩa cơ quan nhà nước để lôi kéo, ép buộc người cấp dưới, đồng nghiệp hoặc người dân tham gia mạng lưới, gây mất đoàn kết nội bộ và làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của Đảng và Nhà nước.

Việc áp dụng thực hiện Nghị định số 137/2026/NĐ-CP là bước đi mạnh mẽ nhằm chuẩn hóa thị trường bán hàng đa cấp, đồng thời là "lá chắn" bảo vệ sự trong sạch của đội ngũ công chức.