Bộ Y tế siết quản lý phòng khám, xử lý nghiêm cơ sở hoạt động trái phép

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, thời gian qua, qua phản ánh của các cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép hoạt động; thực hiện khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; quảng cáo và đăng tải thông tin dịch vụ không đúng quy định của pháp luật.

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế, đồng thời tăng cường kỷ cương trong hoạt động khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát.

Các Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc cấp Giấy xác nhận quá trình hành nghề, Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành; việc quản lý và sử dụng Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hành nghề của người hành nghề tại các cơ sở y tế.

Đặc biệt, các địa phương cần rà soát những trường hợp người hành nghề đang trong thời gian bị thu hồi hoặc đình chỉ hành nghề; khám chữa bệnh không đúng phạm vi được cấp phép; hoặc có hành vi thuê, mượn, cho thuê, cho mượn Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hành nghề.

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Đối với giấy phép hoạt động, cơ quan quản lý sẽ kiểm tra việc tổ chức các khoa, phòng có phù hợp với hồ sơ được cấp phép hay không; đồng thời đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 49 và khoản 2 Điều 52 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Các hoạt động chuyên môn cũng nằm trong diện giám sát chặt chẽ, nhất là việc triển khai kỹ thuật, phương pháp mới trong khám chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra việc công khai giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề theo quy định; đồng thời rà soát tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu cơ sở khám chữa bệnh và dữ liệu người hành nghề trên Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các Sở Y tế xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các vi phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, hậu kiểm. Các cơ sở vi phạm phải khẩn trương khắc phục tồn tại, đồng thời chịu sự giám sát việc thực hiện các kết luận và kiến nghị xử lý của cơ quan quản lý.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, các địa phương được yêu cầu chủ động phối hợp với lực lượng công an, cơ quan quản lý thị trường, chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan nhằm tăng cường giám sát hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Y tế nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành nghề y, dược. Các cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương phải khẩn trương cập nhật dữ liệu lên Hệ thống quản lý Quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế nếu chưa thực hiện.

Song song với công tác kiểm tra, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở y tế, người hành nghề và người dân. Các kênh tiếp nhận phản ánh như đường dây nóng, hòm thư điện tử, cổng thông tin điện tử cũng cần được công khai rộng rãi để kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm.

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