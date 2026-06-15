Ngày 15/6/2026, Bộ Y tế cho biết, Bộ vừa ban hành Công văn số 4339/BYT-BH yêu cầu phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Thông tư số 16/2026/TT-BYT về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho người bệnh

Trước đó, ngày 25/5/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư số 16/2026/TT-BYT quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2026 và thay thế Thông tư số 31/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 16/2026/TT-BYT là quy định chặt chẽ các nguyên tắc triển khai chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí.

Theo đó, chương trình chỉ được thực hiện trên cơ sở văn bản thỏa thuận giữa cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc hỗ trợ thuốc phải hoàn toàn miễn phí, không thu tiền, không kèm điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh và không được tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị hoặc chỉ định sử dụng thuốc.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc triển khai thống nhất các quy định mới nhằm phòng ngừa tình trạng lợi dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị hoặc tác động đến các quyết định chuyên môn trong khám chữa bệnh.

Thông tư cũng quy định thuốc tham gia chương trình phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Việc kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc phải phù hợp với hướng dẫn sử dụng đã được Bộ Y tế phê duyệt, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hoặc tài liệu chuyên môn liên quan.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh, chương trình chỉ được triển khai khi đơn vị có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với chỉ định sử dụng thuốc.

Bộ Y tế chặn nguy cơ biến hỗ trợ thuốc thành công cụ tiếp thị - Ảnh minh họa nguồn Internet

Một nội dung quan trọng khác là quy định Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, quy định này nhằm bảo đảm quản lý đúng bản chất nguồn thuốc hỗ trợ miễn phí, tránh tình trạng thanh toán trùng, đồng thời tăng tính minh bạch trong sử dụng thuốc và quản lý quỹ bảo hiểm y tế.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở khám chữa bệnh trong việc công khai thông tin chương trình, ban hành quy trình nội bộ, tư vấn đầy đủ cho người bệnh về phác đồ điều trị, hiệu quả điều trị, nguy cơ, tác dụng không mong muốn của thuốc cũng như các chi phí phát sinh ngoài phần thuốc được hỗ trợ.

Đối với người bệnh, việc tham gia chương trình được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Người bệnh phải ký Phiếu đăng ký tự nguyện tham gia chương trình và tuân thủ các quy định về nhận, sử dụng thuốc hỗ trợ.

Trường hợp ngừng điều trị hoặc không tiếp tục tham gia chương trình, người bệnh hoặc người nhà người bệnh có trách nhiệm thông báo cho bác sĩ điều trị và hoàn trả số thuốc đã được cấp phát nhưng chưa sử dụng.

Bộ Y tế cũng làm rõ quy định, các chương trình còn thời hạn thực hiện sau ngày 10/7/2026 sẽ tiếp tục triển khai đến hết thời hạn đã được phê duyệt nhằm bảo đảm người bệnh không bị gián đoạn điều trị.

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