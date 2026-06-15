Bà Hà Hoàng Yến trở thành Giám đốc Quỹ VIFOTEC

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC).

Dự hội nghị có GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam; TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC; lãnh đạo Văn phòng, các ban thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Quỹ VIFOTEC cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam chúc mừng tân Giám đốc VIFOTEC Hà Hoàng Yến. Ảnh: Mai Loan.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam đã công bố Quyết định số 380/QĐ-LHHVN ngày 26/5/2026 của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam về việc bổ nhiệm đồng chí Hà Hoàng Yến, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 26/5/2026.

Thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Quỹ VIFOTEC.

Nhiều kỳ vọng đối với tân Giám đốc Quỹ VIFOTEC

Phát biểu giao nhiệm vụ, TSKH. Phan Xuân Dũng cho biết, việc kiện toàn chức danh Giám đốc Quỹ VIFOTEC lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi công tác cán bộ được thực hiện theo nhiều quy định mới, đồng thời Liên hiệp Hội Việt Nam đang triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá đồng chí Hà Hoàng Yến đã trải qua quá trình xem xét, đánh giá nghiêm túc trước khi được giao trọng trách mới. “Càng khó khăn, càng trải qua nhiều thử thách thì càng thấy được giá trị của vị trí quan trọng này”, TSKH Phan Xuân Dũng chia sẻ.

Lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam, cán bộ Quỹ VIFOTEC cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc chúc mừng bà Hà Hoàng Yến nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Mai Loan.

Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, bà Hà Hoàng Yến nhận nhiệm vụ trong bối cảnh hoạt động của Quỹ VIFOTEC đứng trước nhiều yêu cầu mới. Bên cạnh việc tiếp tục tổ chức các hội thi, cuộc thi và giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật, Quỹ cần mở rộng vai trò, chủ động huy động thêm nguồn lực xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những thuận lợi đặc biệt mà Quỹ đang có, đó là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương và các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Bày tỏ tin tưởng vào tập thể cán bộ Quỹ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam mong muốn dưới sự điều hành của tân Giám đốc Hà Hoàng Yến, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, Quỹ VIFOTEC sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả mới.

“Công việc các đồng chí vừa nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Đó là nhiệm vụ tôn vinh trí thức, tôn vinh sáng tạo khoa học công nghệ”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ niềm vui trước việc bà Hà Hoàng Yến được chính thức bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ VIFOTEC. Ông Minh cũng ghi nhận những đóng góp của TS Lê Xuân Thảo, nguyên giám đốc Quỹ VIFOTEC tiền nhiệm đối với quá trình xây dựng và phát triển Quỹ VIFOTEC trong nhiều năm qua.

“Xin chúc đồng chí Hà Hoàng Yến sẽ thành công trên cương vị mới”, GS.VS. Đặng Vũ Minh bày tỏ.

Tiếp nối truyền thống, phát huy những giá trị đã được xây dựng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Hoàng Yến bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn đối với Đảng ủy, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc cùng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Giám đốc Quỹ VIFOTEC xúc động phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Loan.

Tân Giám đốc Quỹ VIFOTEC dành sự tri ân sâu sắc tới GS.VS Đặng Vũ Minh, TSKH Phan Xuân Dũng, TS Lê Xuân Thảo cùng các thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng và đồng hành với sự phát triển của Quỹ trong nhiều năm qua.

Bà cho biết, bản thân đã có nhiều năm gắn bó với Quỹ VIFOTEC, trưởng thành từ chính môi trường công tác này và được học hỏi từ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Theo tân Giám đốc Quỹ VIFOTEC, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ quan trọng trước hết là giữ vững sự ổn định để tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bà Hà Hoàng Yến mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt Nam; sự phối hợp của các ban, đơn vị trực thuộc; sự đồng hành của các viện nghiên cứu, tổ chức thành viên và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động để cùng xây dựng Quỹ ngày càng phát triển.

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