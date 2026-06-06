Anh thử nghiệm vaccine AI thiết kế chống nhiều virus

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh) cho biết vừa hoàn thành thử nghiệm trên người một loại vaccine có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do AI thiết kế. Kết quả ban đầu cho thấy vaccine mới chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch ở mức khiêm tốn.

Theo thông cáo báo chí của Đại học Cambridge, đây là lần đầu tiên một vaccine có kháng nguyên hoàn toàn do AI thiết kế được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người.

Vaccine mới được thiết kế để "cung cấp khả năng bảo vệ chống lại nhiều chủng virus thuộc nhóm Sarbeco - nhóm virus lớn tồn tại trong tự nhiên, bao gồm cả SARS-CoV-2 - loại virus gây ra đại dịch COVID".

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge mới thử nghiệm trên người “vaccine phổ quát” đầu tiên do AI thiết kế. Ảnh: THE CANADIAN PRESS/Tara Walton.

Kết quả từ các thử nghiệm được công bố trên Tạp chí Journal of Infection cho thấy nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12/2021 - 9/2023 với sự tham gia của 39 tình nguyện viên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 - 50.

Theo nhóm nghiên cứu, vaccine mới “kích hoạt phản ứng miễn dịch ở những người tham gia thử nghiệm không chỉ đối với virus SARS-CoV-2 và SARS mà còn đối với các loại virus có liên quan tới loài dơi, có khả năng lây nhiễm từ động vật sang người và gây ra các đại dịch trong tương lai”.

GS Saul Faust đến từ Đại học Southampton và là trưởng nhóm nghiên cứu của cuộc thử nghiệm, cho biết: “Các loại virus như virus cúm, virus Corona và virus nhóm Ebola đang liên tục tiến hóa và đến khi vaccine được đưa vào sử dụng khiến chúng có thể không còn phù hợp nữa”.

Theo GS Faust, loại "vaccine phổ quát" mới có khả năng đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Chúng không chỉ bảo vệ cơ thể chống lại nhiều biến thể cùng một lúc mà còn có khả năng chống lại các loại virus liên quan chưa xuất hiện và lây sang người.

Thông cáo báo chí của Đại học Cambridge cũng cho biết “giai đoạn thử nghiệm thứ hai quy mô lớn hơn sẽ tiếp tục đánh giá khả năng của vaccine trong việc tạo ra phản ứng miễn dịch ở một nhóm dân số rộng hơn và đa dạng hơn, đồng thời xác nhận rằng nó tạo ra các phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ trên diện rộng”.

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