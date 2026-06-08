Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp phản vệ nặng nghi do dị ứng sau ăn tằm.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 30 phút sau bữa tối có sử dụng tằm làm thực phẩm, chị L. (44 tuổi) xuất hiện các biểu hiện nổi mẩn ngứa toàn thân, đau bụng và đi ngoài nhiều lần.

Tình trạng diễn biến nhanh với triệu chứng khó thở tăng dần, khiến người bệnh phải được đưa đến Trạm Y tế để cấp cứu ban đầu trước khi chuyển lên Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp tục điều trị.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân xuất hiện ban sẩn ngứa rải rác toàn thân, khó thở nhẹ, cảm giác nuốt vướng, da căng đỏ. Sau thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp phản vệ mức độ nặng sau ăn tằm ở giờ thứ 4.

Ngay sau khi chẩn đoán, người bệnh được xử trí cấp cứu theo phác đồ phản vệ của Bộ Y tế, đồng thời được theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu sinh tồn và diễn biến lâm sàng.

Nhờ được phát hiện và điều trị kịp thời, các triệu chứng dị ứng và khó thở nhanh chóng cải thiện. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện.

Ăn tằm, người phụ nữ 44 tuổi nhập viện cấp cứu vì sốc phản vệ nặng - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể xuất hiện chỉ vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc, nọc côn trùng hoặc các tác nhân khác.

Bệnh có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, tụt huyết áp, sốc phản vệ và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia y tế nhận định, dị ứng thực phẩm là một trong những nguyên nhân thường gặp gây phản vệ. Mức độ phản ứng ở mỗi người có thể khác nhau, từ các triệu chứng nhẹ như nổi mẩn, ngứa da đến các biểu hiện nặng như phù đường thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và ngừng tuần hoàn.

Để hạn chế nguy cơ biến chứng, bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường xuất hiện sau ăn uống hoặc tiếp xúc với các tác nhân lạ.

Khi xuất hiện các triệu chứng như nổi mẩn ngứa toàn thân, phù môi, phù lưỡi, khó thở, đau bụng, nôn, tiêu chảy hoặc cảm giác choáng váng, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ cảnh báo, tuyệt đối không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà bởi phản vệ có thể diễn tiến rất nhanh, gây nguy hiểm đến tính mạng nếu chậm trễ trong xử trí.

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