9X kể chuyện đồng quê qua những video triệu lượt xem

Từng làm báo trước khi quyết định "bỏ phố về vườn"

Chia sẻ với Người Đưa Tin, Trần Thị Kim Út cho biết, cô từng cộng tác với tờ báo yêu thích ngay từ khi còn học đại học. Khoảng hai năm làm nghề giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm về viết lách, xây dựng kịch bản, quay và dựng video.

Dù công việc đúng chuyên ngành, Kim Út cảm thấy bản thân chưa thật sự "cháy" với nghề. Sau nhiều lần cân nhắc, cô quyết định tạm dừng công việc để tìm một thử thách mới.

Theo Kim Út, gia đình luôn ủng hộ quyết định này. Điều cha mẹ lo lắng nhất là con gái sẽ vất vả khi trở về làm nông, chứ không phản đối việc rời thành phố.

Những ngày đầu trở về quê, Kim Út thường xuyên nghe những lời bàn tán như: "Đi làm máy lạnh không sướng hơn sao?", "Chắc làm dở hay thất nghiệp mới về quê" hay "Tiền bạc cho ăn học giờ thành công cốc".

Cô cho rằng những câu nói đó xuất phát từ sự quan tâm của mọi người, bởi nhiều người vẫn nghĩ làm nông vất vả nhưng thu nhập không cao. Theo thời gian, khi chứng kiến cô gắn bó với cuộc sống đồng quê và sản xuất video đều đặn, những lời bàn tán cũng dần biến mất.

Kim Út lập nghiệp tại quê. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Những ngày đầu lập nghiệp ở quê

Chia sẻ với Báo Đà Nẵng, Kim Út cho biết, việc trở về quê không tạo quá nhiều áp lực về tài chính nhờ gia đình có sẵn đất trồng rau củ, chăn nuôi gà vịt. Trong thời gian đầu, cô còn nhận thêm một số công việc tự do (freelance) để trang trải chi phí và từng bước theo đuổi công việc sáng tạo nội dung.

Theo Kim Út, sự đồng hành của gia đình cùng những kinh nghiệm tích lũy từ thời làm báo đã giúp cô thích nghi với công việc mới trên các nền tảng số. Các kỹ năng như tư duy đề tài, xây dựng kịch bản, kể chuyện, quay và dựng video trở thành nền tảng để cô phát triển nội dung trên TikTok, Facebook và YouTube.

Tuy nhiên, hành trình bắt đầu không hề dễ dàng. Có những video mất gần một tuần mới hoàn thành do chưa quen bố cục khung hình, thu âm hay dựng hậu kỳ. Hiện mỗi video chỉ mất khoảng một đến hai ngày để hoàn thiện.

Kim Út giăng lưới đánh cá trên hồ. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Những ngày đầu về quê, Kim Út gần như phải làm quen lại từ đầu với công việc nhà nông. Từ cuốc đất, trồng rau, chăm cây đến làm vườn đều là những việc mới với cô. Có thời điểm rau củ không phát triển vì thiếu nước hoặc nắng gắt do chưa có kinh nghiệm.

Đến nay, kênh TikTok "Út Về Vườn" thu hút 1,9 triệu người theo dõi và hơn 60 triệu lượt thích.

Ngoài làm nông, cô còn tập làm nhiều sản phẩm thủ công như đan võng dây chuối, làm rổ rá, lò đất và may vá. Bên cạnh nấu ăn, Kim Út muốn mở rộng nội dung để truyền tải nhiều hơn hơi thở của làng quê Việt qua những công việc thường ngày.

Không muốn trở thành bản sao của Lý Tử Thất

Khi theo đuổi nội dung về đồng quê, Kim Út nhiều lần được so sánh với nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng Trung Quốc Lý Tử Thất.

Cô thừa nhận rất yêu thích những thước phim và cuộc sống mà Lý Tử Thất chia sẻ. Tuy nhiên, Kim Út không mong trở thành bản sao của bất kỳ ai.

"Tôi chỉ muốn mọi người biết đến là cô Út quê miền Tây thích nấu ăn, làm vườn thôi", cô chia sẻ.

Theo Kim Út, việc những người làm nội dung sau bị so sánh với người tiên phong là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, các video của cô phản ánh chính cuộc sống thường ngày của gia đình và người dân Việt Nam.

Khung cảnh Út cùng gia đình ăn cơm bên đồng ruộng. Ảnh: Znews.

Cuộc sống hiện tại

Kim Út cho biết, điều khiến cô hạnh phúc nhất là được ăn bữa cơm đầy đủ cùng gia đình và làm công việc mình yêu thích.

Hiện nguồn thu của cô đến từ hoạt động sáng tạo nội dung, trong đó có các video quảng cáo lồng ghép. Tuy nhiên, cô cho biết chỉ nhận giới thiệu những sản phẩm đã tìm hiểu kỹ về chất lượng, tính pháp lý, độ uy tín và trực tiếp trải nghiệm.

Cuối năm 2025, đám cưới của Kim Út thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi cổng cưới được kết từ chuối và lá dừa, còn mâm quả rồng phụng được tạo hình từ ớt, đậu que và nhiều loại trái cây quê.

Chia sẻ với Znews, Kim Út cho biết ban đầu cô dự định thuê dịch vụ trọn gói. Tuy nhiên, vì không tìm được mẫu cổng cưới và mâm quả đúng sở thích nên quyết định hủy dịch vụ để cùng gia đình tự chuẩn bị.

Kim Út trong đám cưới. Ảnh: Znews.

Đến tháng 6/2026, Kim Út tiếp tục chia sẻ hình ảnh tự tay chuẩn bị tiệc đầy tháng cho con trai với sự hỗ trợ của người thân.

Kim Út cho biết sau hơn ba năm làm sáng tạo nội dung, cô muốn sống chậm hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Thời gian tới, cô dự định tiếp tục phát triển các video về đời sống nông thôn, thực hiện thêm nhiều món ăn mới, đồng thời tìm hướng tiêu thụ nông sản địa phương để góp phần tạo đầu ra ổn định cho người dân.