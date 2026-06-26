Nghệ sĩ Ngọc Huyền tự hào về thành tích của con gái tốt nghiệp hai chuyên ngành

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nghệ sĩ Ngọc Huyền cho biết, chị vô cùng xúc động khi chứng kiến con gái Hà Tiên hoàn thành chương trình đại học với hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Hóa học tại Mỹ.

Nữ nghệ sĩ tâm sự, điều chị biết ơn nhất là ba mẹ đã thay vợ chồng chị chăm sóc, dạy dỗ Hà Tiên từ nhỏ trong những năm chị thường xuyên đi diễn xa nhà. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô cùng người thân đã luôn đồng hành, động viên để con gái có được thành quả như hôm nay.

"Giống như bao bậc cha mẹ khác, nhìn thấy con khỏe mạnh, trưởng thành, học hành tiến bộ và tốt nghiệp đại học là niềm hạnh phúc rất khó diễn tả bằng lời", Ngọc Huyền bộc bạch.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền bên con gái Hà Tiên.

Theo nữ nghệ sĩ, Hà Tiên may mắn được lớn lên trong một môi trường giáo dục tốt, từ gia đình, thầy cô đến bạn bè. Bên cạnh đó, chị cho rằng con gái là người ham học hỏi, luôn cầu tiến và không ngừng nỗ lực. Chính điều đó giúp Hà Tiên luôn giữ được sự nghiêm túc trong học tập.

Nói về việc Hà Tiên từng thử sức với diễn xuất nhưng nuôi ước mơ trở thành bác sĩ, Ngọc Huyền cho rằng con gái được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại. Vì vậy, khi đến với âm nhạc hay diễn xuất, Hà Tiên đều bộc lộ tố chất và tạo được ấn tượng tốt với công chúng. "Các cô chú, bác trong nghề thường khen Hà Tiên là 'con nhà nghề mà'", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Dù vậy, theo Ngọc Huyền, Hà Tiên cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay luôn có định hướng tương lai rõ ràng và ý thức trách nhiệm với lựa chọn của mình. Vì thế, con gái chị luôn chăm chỉ học tập, không chỉ dừng lại ở niềm đam mê nghệ thuật hay lĩnh vực giải trí mà còn theo đuổi mục tiêu trở thành bác sĩ.