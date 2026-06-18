VinFast Viper ghi điểm với dân đô thị: Đẹp dáng, nhẹ chi phí, đổi pin tiện lợi

“Chất” từ thiết kế đến cảm giác cầm lái

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, VinFast Viper đã gây ấn tượng với người xem bằng kiểu dáng góc cạnh, đậm chất thể thao. Reviewer Nguyên Vũ (kênh YouTube Drive mode VN) đánh giá cao dải đèn định vị ban ngày dạng cánh chim tạo điểm nhận diện mạnh và phần đuôi xe vuốt cao, xi-nhan tách rời giúp Viper mang dáng dấp của những chiếc mô tô phân khối lớn.

“Thiết kế phía trước và sau của mẫu xe này thể hiện được độ mạnh mẽ. Chưa kể, hệ thống giảm xóc có gắn bình dầu phụ cũng làm tăng thêm vẻ “nam tính” cho xe”, anh Nguyên Vũ nhận xét.

Không chỉ khỏe khoắn về “phần nhìn”, VinFast Viper còn sở hữu nội lực đáng nể với động cơ có công suất tối đa 3.000 W, cho tốc độ lên tới 70 km/h. Theo reviewer Lê Tùng Anh (kênh Trắng Auto), phần động lực này của Viper đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày trong phố của người dùng.

“Khi tăng ga, xe không bị giật mà được kéo rất êm để đạt tốc độ mong muốn. Chính cách vận hành này giúp xe rất dễ làm quen và phù hợp với đại đa số người dùng phổ thông”, anh Tùng Anh nói.

Về khung gầm, reviewer này đánh giá cao khả năng dập tắt dao động của Viper nhờ kết cấu chắc chắn và giảm xóc có gắn bình dầu phụ.

“Xe đi qua các gờ giảm tốc nhỏ, các đoạn đường xóc hoặc đi lên vỉa hè để đỗ xe cũng rất dễ dàng, êm ái nhờ hệ thống treo chất lượng. Chính những ưu điểm của bộ giảm xóc giúp xe có cảm giác vững chãi chắc chắn, an tâm khi điều khiển”, reviewer này phân tích.

Bên cạnh khả năng vận hành, Viper sở hữu nhóm trang bị thiết thực cho việc sử dụng xe hằng ngày như màn hình TFT, chìa khóa thông minh và cốp chứa đồ rộng. Các tiện ích này phù hợp với nhu cầu đi làm, đi học hoặc di chuyển thường xuyên trong đô thị.

Mua xe dễ, “nuôi xe” còn dễ hơn

Một lợi thế lớn của xe máy điện như VinFast Viper khi đặt cạnh các đối thủ chạy xăng là khả năng tiết kiệm chi phí cho người dùng. Theo đó, từ mức giá niêm yết 39,9 triệu đồng, khi áp dụng các ưu đãi hiện hành như mức 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và mức 2% giá trị xe (tương đương hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ), giá lăn bánh của mẫu xe này được đưa về mức 36,7 triệu đồng.

“Chỉ phải chi một mức giá phải chăng hơn rất nhiều so với Air Blade hay Vario và tôi có được một chiếc xe vận hành chất, nhiều tính năng thông minh như smartkey, định vị xe cùng nhiều trang bị thiết thực khác. Đó là chưa kể đến những lợi ích khi sử dụng lâu dài”, anh Nguyễn Minh Hải, một người dùng tại Hà Nội của Viper chia sẻ.

Những lợi ích trong dài hạn anh Hải nhắc đến là khả năng tiết kiệm và tiện dụng của công nghệ đổi pin trên Viper. Theo đó, người dùng sẽ được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết 30/6/2028, miễn phí sạc pin tại các trụ sạc V-Green đến 31/5/2027 và chỉ phải trả mức giá thuê pin từ 175.000 đồng/tháng.

“Tính ra tiền thuê pin cũng chỉ bằng 1/3 so với tiền xăng trước đây. Thao tác đổi pin cũng rất nhanh, chỉ mất chưa đến một phút để thực hiện. Tủ đổi pin hiện nay cũng đã có ở khắp nơi, lại có thể dễ dàng tìm qua ứng dụng nên việc chạy xe rất nhẹ nhàng”, anh Minh Hải nói thêm.

Với thiết kế cá tính, vận hành êm ái, trang bị hiện đại nhưng vẫn giải quyết được bài toán tiết kiệm chi phí, VinFast Viper đang tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn so với các đối thủ xe xăng cùng phân khúc và khẳng định sức hút với người dùng Việt.