Triglycerid tăng hơn 23 lần, người đàn ông phải lọc máu vì viêm tụy cấp

Theo người nhà, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, ông T. (47 tuổi, trú tại xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện đau tức vùng thượng vị và đến khám tại một cơ sở y tế. Tại đây, người bệnh được chẩn đoán viêm dạ dày và điều trị ngoại trú.

Tuy nhiên, tình trạng đau bụng ngày càng tăng, kèm bụng chướng căng, buồn nôn và nôn khan. Khi được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu, kết quả chụp cắt lớp vi tính và siêu âm ổ bụng ghi nhận hình ảnh viêm tụy cấp độ E kèm gan nhiễm mỡ.

Các xét nghiệm sinh hóa cho thấy nhiều chỉ số tăng rất cao: Triglycerid: 54 mmol/L, tăng hơn 23 lần so với giới hạn bình thường; Cholesterol toàn phần: 17,8 mmol/L, tăng hơn 3 lần bình thường; Men gan tăng cao.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp viêm tụy cấp nặng do tăng triglycerid máu, có nguy cơ diễn biến nhanh, dẫn đến suy đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời.

Lọc máu liên tục cứu bệnh nhân viêm tụy cấp - Ảnh BVCC

Trước diễn biến nặng của bệnh, ê-kíp điều trị đã khẩn trương triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như đặt sonde dạ dày, dẫn lưu dịch ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.

Đặc biệt, người bệnh được chỉ định lọc máu cấp cứu kết hợp thay huyết tương bằng Albumin nhằm loại bỏ nhanh triglycerid trong huyết tương, giảm tổn thương tụy và hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt. Cơn đau bụng giảm đáng kể, bụng mềm hơn và giảm chướng.

Các chỉ số mỡ máu cũng giảm nhanh: Triglycerid giảm còn 3,87 mmol/L; Cholesterol toàn phần giảm còn 4,23 mmol/L, trở về giới hạn bình thường.

BSCKI Nguyễn Duy Long, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu là một thể bệnh nặng, có thể tiến triển nhanh dẫn tới suy đa tạng và tử vong nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời.

Khi nồng độ triglycerid tăng quá cao, các sản phẩm chuyển hóa của chất béo có thể gây tổn thương tế bào tụy, kích hoạt phản ứng viêm và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là xét nghiệm mỡ máu đối với những người có yếu tố nguy cơ như rối loạn lipid máu, đái tháo đường, béo phì hoặc sử dụng rượu bia kéo dài.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, nôn nhiều hoặc bụng chướng căng bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong ngăn ngừa các biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

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