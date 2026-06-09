Triệt phá băng nhóm giang hồ Chành cua 46 và nữ quái Lâm Bích Dung tại TP HCM

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM vừa triệt phá băng giang hồ Chành cua 46 do Lâm Bích Dung (SN 1977, trú tại phường Bình Thới) cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua 46 (số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TP HCM).

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Lâm Bích Dung

Điều tra ban đầu xác định, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TP HCM. Tuy nhiên, các đối tượng đã thiết lập cơ chế hoạt động mang tính áp đặt, buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về chành cua 46 để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng/thùng.

Mỗi ngày chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua, thu phí khoảng 30 triệu đến 90 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 40 tỷ đồng trong thời gian qua.

Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, các đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành "luật ngầm" do nhóm này đặt ra như đập phá hoặc đốt phương tiện, gây sự cố giao thông nhằm cản trở việc giao nhận và làm hư hỏng hàng. Do lo ngại bị trả đũa, nhiều chủ hàng và đơn vị vận chuyển buộc phải chấp nhận đưa hàng về chành cua 46.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng. Trong đó, Lâm Bích Dung (SN 1977, phường Bình Thới) giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (SN 1986, hiện ngụ tại phường Bình Thới) hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo. Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều vụ cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt của nhóm đối tượng này.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án

Điển hình, ngày 21/9/2025, phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình phương tiện, báo cáo cho Lâm Bích Dung.

Sau đó, Dung chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe tải nhằm răn đe. Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm nhiều vụ việc tương tự, gây thiệt hại tài sản hơn 80 triệu đồng đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt hung khí mà băng nhóm cưỡng đoạt tài sản sử dụng.

Rạng sáng 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự CA TP đồng loạt triển khai lực lượng triệu tập các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng có hành vi chống đối, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng; trong đó có trường hợp sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp nhằm gây áp lực, kích động đám đông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, nguồn thu lợi bất chính và trách nhiệm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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