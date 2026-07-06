Tin quảng cáo 'trắng cấp tốc', cô gái 28 tuổi sưng nề mặt vì nhiễm trùng

Bệnh nhân N.T.H. (28 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng toàn bộ khuôn mặt phù nề, hai mắt sưng to, khó mở. Da mặt đỏ rực, nóng, đau rát và ngứa dữ dội. Trên bề mặt da xuất hiện dày đặc các mụn nước xen lẫn mụn mủ, nhiều vị trí đã có dấu hiệu bội nhiễm.

Theo bệnh sử, bệnh nhân tự đặt mua một bộ mỹ phẩm dưỡng trắng được quảng cáo trên mạng với mong muốn cải thiện làn da trong thời gian ngắn. Chỉ sau vài lần sử dụng, da bắt đầu xuất hiện tình trạng đỏ rát, sau đó sưng nề nhanh và lan khắp khuôn mặt.

Sau khi thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng cấp tính do mỹ phẩm kèm bội nhiễm da.

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ chuyên khoa gồm kiểm soát phản ứng viêm, giảm phù nề, sử dụng kháng sinh điều trị bội nhiễm, phục hồi hàng rào bảo vệ da và hướng dẫn quy trình chăm sóc da sau điều trị nhằm hạn chế nguy cơ tăng sắc tố sau viêm cũng như tái phát.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng sưng nề giảm rõ rệt, các tổn thương mụn nước khô dần, làn da bắt đầu tái tạo. Diện mạo bệnh nhân gần như trở lại bình thường và tránh được nguy cơ để lại tăng sắc tố sau viêm nghiêm trọng.

Làn da bị bội nhiễm nặng do bôi kem dưỡng trắng - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ da liễu bệnh viện 19-8, không ít sản phẩm mỹ phẩm được rao bán trên mạng hiện nay không công bố đầy đủ thành phần hoặc chứa các hoạt chất có nồng độ vượt ngưỡng cho phép như acid nồng độ cao, corticoid, hydroquinone, hương liệu và chất bảo quản.

Việc sử dụng những sản phẩm này không đúng chỉ định, đặc biệt trên nền da nhạy cảm hoặc da đang tổn thương, có thể phá hủy hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Hậu quả là người dùng có nguy cơ bị viêm da cấp tính, bỏng hóa chất, rối loạn sắc tố, nhiễm trùng, thậm chí để lại sẹo hoặc khiến làn da trở nên nhạy cảm kéo dài.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời quảng cáo như "trắng cấp tốc", "trị mụn thần tốc" hay "tái tạo da chỉ sau vài ngày", bởi đây đều là những cam kết thiếu cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, không nên nghe theo tư vấn của các "chuyên gia" không có chuyên môn y khoa để điều trị các bệnh lý về da hoặc lựa chọn mỹ phẩm.

Để bảo vệ làn da, người tiêu dùng chỉ nên sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được công bố hợp pháp và phù hợp với từng loại da. Trước khi dùng các sản phẩm có hoạt chất mạnh như acid, retinoid, hydroquinone hoặc corticoid, cần được bác sĩ da liễu tư vấn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đỏ da, ngứa, bỏng rát, sưng phù, nổi mụn nước hoặc mụn mủ sau khi sử dụng mỹ phẩm, cần ngừng ngay sản phẩm và đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nặng nề.

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