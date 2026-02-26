Người bệnh nhiễm độc thuốc nguy kịch, hoại tử da 90% diện tích cơ thể

Trong điều trị da liễu nội trú, hoại tử thượng bì nhiễm độc - Hội chứng Lyell là một trong những tình trạng nặng nề và thách thức nhất, không chỉ đối với chuyên môn điều trị mà còn với năng lực chăm sóc toàn diện của đội ngũ y tế.

Tổn thương da diện rộng, đau đớn kéo dài, nguy cơ mất dịch và nhiễm trùng cao khiến mỗi ca bệnh đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và điều dưỡng - không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng sự kiên trì, tỉ mỉ và thấu cảm.

Tại khoa D2 – Khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, người bệnh Đ.T.T, 68 tuổi được tiếp nhận trong tình trạng tổn thương da trợt nghiêm trọng đã trải qua một hành trình điều trị nhiều thử thách, từng bước hồi phục trong sự đồng hành tận tâm của đội ngũ y tế.

Bong trợt da lan rộng trên 90% diện tích cơ thể, hành trình mong manh

Ngay khi nhập viện, người bệnh xuất hiện bong trợt da lan rộng trên 90% diện tích cơ thể, đau rát dữ dội, thể trạng suy yếu và nguy cơ nhiễm trùng cao. Việc ăn uống, vận động và sinh hoạt cá nhân đều gặp khó khăn. Tình trạng tổn thương không chỉ gây đau đớn về thể chất mà còn tạo áp lực tâm lý đáng kể đối với người bệnh.

Đối với gia đình, đây là giai đoạn đầy lo lắng và căng thẳng khi chứng kiến diễn biến bệnh nhanh chóng và khó lường. Sự thiếu thông tin ban đầu khiến họ hoang mang và sợ hãi trước mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Đối với nhân viên y tế, từng giờ chăm sóc đều mang ý nghĩa quan trọng. Việc đánh giá tổn thương, theo dõi diễn biến toàn thân, hỗ trợ điều trị và trấn an tinh thần người bệnh được tiến hành đồng bộ nhằm kiểm soát nguy cơ biến chứng và tạo nền tảng cho quá trình hồi phục.

Tổn thương trợt da diện rộng ngày thứ 2 nhập viện - Ảnh BVCC

Tấm lòng người thầy thuốc - nền tảng của sự hồi phục

Quá trình điều trị không chỉ tập trung vào kiểm soát bệnh lý mà còn chú trọng chăm sóc toàn diện. Đội ngũ y tế phối hợp triển khai: Theo dõi sát diễn biến lâm sàng; Chăm sóc tổn thương da đúng quy trình; Hỗ trợ dinh dưỡng và bù dịch; Phòng ngừa nhiễm trùng; Giảm đau và hỗ trợ vận động; Tư vấn tâm lý.

Sự phối hợp giữa điều trị và chăm sóc đã giúp người bệnh từng bước ổn định thể trạng, giảm đau đớn và cải thiện tinh thần - những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong hồi phục lâu dài.

Trong những ca bệnh nặng như hội chứng Lyell, điều dưỡng không chỉ thực hiện kỹ thuật chuyên môn mà còn là người ở bên người bệnh nhiều nhất. Sự chăm sóc được duy trì liên tục với các hoạt động: Thay băng và vệ sinh tổn thương theo nguyên tắc vô khuẩn; Theo dõi dấu hiệu sinh tồn; Hỗ trợ dinh dưỡng và vận động; Kiểm soát đau; Quan sát thay đổi nhỏ nhất trên da; Động viên tinh thần.

Đằng sau những công việc ấy là nhiều ca trực kéo dài, những lần chăm sóc vào đêm muộn, hay sự nhẹ nhàng trấn an khi người bệnh mệt mỏi và đau đớn. Sự hiện diện bền bỉ và gần gũi của điều dưỡng giúp người bệnh cảm thấy được bảo vệ và tin tưởng vào quá trình điều trị.

Hình ảnh giữa người bệnh và điều dưỡng tại khoa - Ảnh BVCC

Lời tri ân từ gia đình

Sau một quá trình dài chiến đấu tưởng chừng như có những phút giây bỏ cuộc, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã được cải thiện, người bệnh đã có thể tập những bước đi đầu tiên sau thời gian dài nằm trên giường bệnh đem đến những tiếng khóc vỡ òa vì hạnh phúc của người nhà và người bệnh, tiếng vỗ tay vui mừng của nhân viên y tế tại khoa khi chứng kiến sự hồi phục của người bệnh mình đã chăm sóc suốt thời gian vừa rồi.

Ngày được ra viện, những giọt nước mắt đã rơi trên đôi má của người phụ nữ kiên cường Đ.T.T và người nhà. Con gái của người bệnh đã gửi đến khoa và toàn bộ nhân viên y tế của khoa lời cảm ơn chân thành:

“Những ngày điều trị là quãng thời gian đầy lo lắng, nhưng cũng là lúc chúng tôi cảm nhận rõ sự tận tình của đội ngũ y tế. Mẹ tôi luôn được chăm sóc chu đáo và trách nhiệm. Nhờ sự chuyên nghiệp và quan tâm đó, người thân chúng tôi đã hồi phục. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể bệnh viện”.

Gia đình cũng gửi tới khoa phòng bức thư cảm ơn như lời tri ân với Ban lãnh đạo bệnh viện, khoa D2 và toàn thể cán bộ nhân viên khoa đã giúp đỡ tận tình.