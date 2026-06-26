Thị trường ghế an toàn cho trẻ em ra sao trước ngày bắt buộc?

Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Trẻ cũng không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Người vi phạm có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Sự thay đổi này được đánh giá là bước ngoặt đối với thị trường thiết bị an toàn trẻ em tại Việt Nam, vốn còn khá mới mẻ so với nhiều quốc gia phát triển. Trong nhiều năm qua, không ít gia đình vẫn có thói quen bế trẻ trên tay hoặc để trẻ ngồi tự do trên xe. Tuy nhiên, khi quy định bắt buộc được áp dụng, nhu cầu mua sắm ghế an toàn đã tăng mạnh.

Từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Khảo sát trên thị trường cho thấy các dòng ghế dành cho trẻ sơ sinh, ghế an toàn đa năng và ghế nâng (booster seat) đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Mức giá sản phẩm khá đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đồng đối với các loại đệm nâng đơn giản đến hàng chục triệu đồng với những mẫu ghế cao cấp tích hợp công nghệ chống va đập, xoay 360 độ hoặc hệ thống khóa ISOFIX.

Các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối thiết bị an toàn cho trẻ em được xem là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ chính sách mới. Nhiều đơn vị cho biết doanh số bán hàng trong nửa đầu năm 2026 tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử cũng ghi nhận lượng tìm kiếm liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em tăng mạnh khi thời điểm áp dụng quy định đến gần.

Không chỉ các nhà bán lẻ thiết bị trẻ em, các hãng ô tô và đại lý phân phối xe cũng đang tận dụng cơ hội này để quảng bá những dòng xe được trang bị sẵn hệ thống ISOFIX - tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ lắp đặt ghế trẻ em an toàn và thuận tiện hơn. Đây được xem là một lợi thế cạnh tranh mới trong phân khúc xe gia đình.

Thị trường ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô đang có rất nhiều loại khác nhau.

Một nhóm dịch vụ khác được dự báo hưởng lợi là các đơn vị cho thuê ghế an toàn trẻ em. Tại một số thành phố lớn, nhu cầu thuê ghế theo ngày hoặc theo chuyến đang gia tăng, đặc biệt với các gia đình ít sử dụng ô tô hoặc chỉ có nhu cầu di chuyển trong những dịp nhất định. Mô hình này giúp người dùng tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu pháp luật.

Trong khi đó, các hãng taxi, xe công nghệ và doanh nghiệp vận tải hành khách cũng bắt đầu nghiên cứu các phương án đáp ứng nhu cầu của khách hàng có trẻ nhỏ. Dù quy định hiện hành có những ngoại lệ đối với một số loại hình vận tải, xu hướng nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em được dự báo sẽ tạo ra thị trường dịch vụ mới trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh tác động kinh tế, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về an toàn giao thông. Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng việc sử dụng ghế an toàn đúng cách có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong và chấn thương nghiêm trọng cho trẻ khi xảy ra va chạm giao thông.

Bên cạnh hàng chính hãng có thương hiệu, trên mạng xã hội cũng tràn ngập các loại sản phẩm giá rẻ đang được rao bán, không có thương hiệu cụ thể.

Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với không ít thách thức. Một số phụ huynh cho rằng chi phí mua ghế còn khá cao, đặc biệt đối với các gia đình có thu nhập trung bình. Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người tiêu dùng không tìm hiểu kỹ trước khi mua.

Theo các chuyên gia, khi lựa chọn ghế an toàn cho trẻ em, phụ huynh nên ưu tiên các sản phẩm có chứng nhận tiêu chuẩn an toàn quốc tế, phù hợp với độ tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ. Việc lắp đặt đúng hướng dẫn cũng quan trọng không kém chất lượng sản phẩm.

Với thời điểm áp dụng quy định đã cận kề, thị trường ghế an toàn cho trẻ em được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Không chỉ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị an toàn, chính sách này còn góp phần hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm bảo vệ trẻ em trên ô tô, hướng tới một môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn.