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Thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị, đang điều tra nguyên nhân

Hạo Nhiên

Một thi thể nam giới được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Bắc Trạch, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Ngày 5/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Lý Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch.

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Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 5h30, ngày 5/6, tại bờ biển thuộc thôn Tiền Phong (xã Bắc Trạch), người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt gần bờ biển.

Theo xác minh ban đầu xác định nạn nhân là anh V.V.C. (SN 1987, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị (trước đây thuộc xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh.
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