Hà Nội điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế cho năm học 2026-2027

Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung học phổ thông chuyên tại Kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố vào ngày 15/7, mức giá tiệm cận chuẩn quốc tế sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội thực hiện dịch vụ đối với nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội theo quy mô học sinh (trẻ em) bình quân/lớp năm học 2026-2027, cụ thể:

Cơ sở giáo dục mầm non có quy mô trẻ em bình quân/lớp từ 25 đến dưới 30 trẻ em: 18.051 nghìn đồng/học sinh/năm học.

Cơ sở giáo dục tiểu học có quy mô học sinh bình quân/lớp từ 35 đến dưới 40 học sinh: 10.597 nghìn đồng/học sinh/năm học.

Cơ sở giáo dục trung học cơ sở có quy mô học sinh bình quân/lớp từ 35 đến dưới 40 học sinh: 13.529 nghìn đồng/học sinh/năm học.

Cơ sở giáo dục trung học phổ thông có quy mô học sinh bình quân/lớp từ 40 đến 45 học sinh: 13.644 nghìn đồng/học sinh/năm học.

Ảnh minh họa/nguồn thuongtruong.com.vn

Giá dịch vụ giáo dục đối với học sinh trung học phổ thông hệ chuyên là 35.117 nghìn đồng/học sinh/năm học; học sinh phổ thông dân tộc nội trú là 32.501 nghìn đồng/học sinh/năm học; học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục là 38.514 nghìn đồng/học sinh/năm học.

Qua nghiên cứu hồ sơ trình kỳ họp, trên cơ sở làm việc với các cơ quan chuyên môn và đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định mới của Trung ương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm theo Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND.