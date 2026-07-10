Siết quản lý hàng miễn thuế qua Nghị định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 273/2026/NĐ-CP quy định về kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó siết chặt quy trình quản lý từ khâu nhập khẩu, lưu giữ cho đến khi tiêu thụ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan hải quan.

Theo khung pháp lý mới, các mặt hàng đặc thù như thuốc lá, xì gà, rượu và bia khi bán tại cửa hàng miễn thuế bắt buộc phải dán tem "VIET NAM DUTY NOT PAID" do Bộ Tài chính phát hành. Việc dán tem phải được hoàn tất trước khi bày bán hoặc trước khi giao cho khách hàng trong trường hợp xuất thẳng từ kho chứa. Đối với các sản phẩm bị đổ vỡ, hư hỏng, kém chất lượng hoặc hết hạn sử dụng, doanh nghiệp tuyệt đối không được bán phục vụ tiêu dùng mà phải lập biên bản, thông báo bằng văn bản và tiến hành tiêu hủy dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan Hải quan quản lý.

Siết quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Ảnh minh họa/Báo Chính phủ

Bên cạnh đó, Nghị định cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải quản lý riêng biệt nhóm hàng mẫu, hàng dùng thử (như giấy thử mùi nước hoa, rượu, mỹ phẩm...) và các loại túi, bao bì nhập khẩu đựng hàng. Nhóm hàng này phải được cam kết sử dụng đúng mục đích và thực hiện báo cáo quyết toán định kỳ với cơ quan hải quan theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị định số 273/2026/NĐ-CP đã mở rộng các đối tượng được phép mua hàng miễn thuế, đồng thời linh hoạt hóa chính sách tiền tệ nhằm kích cầu mua sắm du lịch. Theo đó, hệ thống thanh toán được mở rộng bao gồm đồng Việt Nam (VND), đô la Mỹ (USD), Euro (EUR) và đồng tiền của các quốc gia có chung đường biên giới hoặc có đường bay quốc tế trực tiếp với Việt Nam. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, vừa ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.