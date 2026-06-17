Rối loạn mỡ máu kéo dài, hai anh em phải đặt stent mạch vành

Bệnh nhân M.H.P. (42 tuổi) nhập viện vì các cơn đau ngực trái sau xương ức kéo dài từng đợt. Trước đó, người bệnh đã từng được đặt stent nhánh động mạch liên thất trước (LAD) do hẹp nặng động mạch vành.

Qua thăm khám và chụp động mạch vành, các bác sĩ phát hiện nhiều vị trí tổn thương mới với mức độ hẹp nghiêm trọng 80-95%.

Sau khi đặt thêm 2 stent mạch vành nhằm tái lập dòng máu nuôi cơ tim, dòng chảy mạch vành được khôi phục tốt, triệu chứng đau ngực của người bệnh cải thiện rõ rệt.

Không lâu sau đó, Đơn vị Tim mạch Can thiệp tiếp nhận bệnh nhân M.H.L. (40 tuổi), là em ruột của bệnh nhân trên.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực kéo dài, có tiền sử hút thuốc lá và điều trị rối loạn mỡ máu không thường xuyên.

Can thiệp tim mạch cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả chụp mạch vành bằng DSA cho thấy cả ba nhánh động mạch vành chính đều bị hẹp nặng, nhiều vị trí hẹp tới 90%, làm gia tăng đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã thực hiện đặt stent kết hợp nong bóng phủ thuốc tại nhiều vị trí tổn thương nhằm tái thông dòng máu nuôi tim. Sau can thiệp, sức khỏe người bệnh ổn định, các triệu chứng đau ngực giảm rõ rệt.

Điều khiến các bác sĩ đặc biệt chú ý là cả hai anh em đều có nồng độ LDL-C (cholesterol xấu) rất cao trong thời gian dài.

Cụ thể, người anh có chỉ số LDL-C lên tới 9,3 mmol/L, trong khi người em đạt 7,6 mmol/L. Đây đều là những mức LDL-C rất cao, vượt xa ngưỡng khuyến cáo và được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh động mạch vành, nhồi máu cơ tim và nhiều biến cố tim mạch nghiêm trọng khác.

Theo đánh giá của các bác sĩ, trường hợp hai anh em ruột cùng mắc bệnh động mạch vành nặng ở độ tuổi còn tương đối trẻ gợi ý nhiều đến tình trạng tăng cholesterol máu gia đình (Familial Hypercholesterolemia - FH), một dạng rối loạn lipid máu có yếu tố di truyền.

ThS.BS Trương Hoài Lam, Đơn vị Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, rối loạn mỡ máu thường tiến triển âm thầm, khi có biểu hiện rõ rệt thì tổn thương thường đã tiến triển sâu.

Do đó, các gia đình có tiền sử người thân từng gặp các biến cố tim mạch hoặc có chỉ số mỡ máu cao nên chủ động thực hiện tầm soát định kỳ. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe tim mạch là giải pháp vàng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ nhấn mạnh, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế chất béo bão hòa, bỏ thuốc lá, tăng cường vận động và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Dấu hiệu không nên bỏ qua của bệnh động mạch vành - Đau tức ngực, cảm giác đè nặng sau xương ức. - Đau lan lên cổ, vai, hàm hoặc cánh tay trái. - Khó thở khi gắng sức. - Mệt mỏi bất thường. - Hồi hộp, đánh trống ngực. - Đau ngực kéo dài hoặc tái phát nhiều lần cần được thăm khám chuyên khoa tim mạch sớm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt: