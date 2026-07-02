Ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, thực hiện các quyết định của Ban Bí thư, Thông báo số 578 ngày 30/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Tờ trình số 142 ngày 1/7/2026 về việc giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu đồng ý 54/54 (đạt tỷ lệ 100%).

​Đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trọng Hiếu. Ảnh: Văn Đức

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Trọng Hiếu – tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là niềm vinh dự đối với cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

“Được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh là nguồn động viên, khích lệ rất lớn đối với bản thân, nhưng quan trọng hơn là sự giao nhiệm vụ, là yêu cầu phải tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, cống hiến với tinh thần cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn…”. Ông Nguyễn Trọng Hiếu, nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh giữ vững đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.