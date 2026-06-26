Nhà gần 3 trường học, gia đình trẻ thêm lý do chọn Happy Home Tràng Cát

Sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm cạnh ba trường học và hệ tiện ích xanh quy mô lớn, The Rise thuộc Happy Home Tràng Cát (Hải Phòng) trở thành lựa chọn đáng chú ý cho phụ huynh muốn đầu tư cho tương lai của con ngay từ nơi ở.

Chọn nhà cũng là chọn trường cho con

Mỗi sáng, chị Nguyễn Thu Hương (31 tuổi), công nhân tại Khu công nghiệp Đình Vũ, đều tất bật đưa con đến một cơ sở mầm non tư nhân cách nơi ở gần 2 km trước khi đi làm. Những hôm phải tăng ca, nỗi lo đón con muộn luôn thường trực khiến chị áp lực.

"Điều vợ chồng tôi mong nhất là có căn nhà ổn định, gần trường để con được học hành tử tế, bố mẹ yên tâm kiếm sống", chị Hương chia sẻ.

Câu chuyện của chị Hương cũng là nỗi trăn trở chung của nhiều lao động trẻ tại Hải Phòng.

Happy Home Tràng Cát nằm trung tâm công nghiệp, logistics Nam Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu an cư và không gian trưởng thành cho con em người lao động

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố, đến tháng 9/2025, Hải Phòng có hơn 615.000 công nhân, viên chức, lao động. Khoảng 30 - 35% số công nhân có con nhỏ, kéo theo nhu cầu gửi trẻ tăng mạnh.

Tuy nhiên, các trường công lập thiếu lớp, giờ giấc cố định nên không phù hợp với lịch làm việc ca kíp. Còn trường tư thục học phí cao, vượt quá thu nhập của công nhân.

Điểm nghẽn này ngày một lớn hơn khi dự kiến đến năm 2030, Hải Phòng sẽ có 46 khu công nghiệp, 2 khu kinh tế và hơn 31 cụm công nghiệp, lượng công nhân, lao động tăng gấp đôi.

Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân Khu công nghiệp Đình Vũ, bộc bạch: "Chúng tôi đi làm suốt ngày, chỉ mong có trường học ngay gần nhà để tiện đưa đón con, hoặc con có thể tự đến trường.".

Nỗi niềm của chị Mai, chị Hương hay hàng trăm ngàn lao động tại khu Nam Hải Phòng nói chung đã được giải tỏa phần nào nhờ sự xuất hiện của dự án Happy Home Tràng Cát, nằm ngay trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Vượt lên trên mọi mô hình nhà ở xã hội trước đây, Happy Home Tràng Cát được phát triển theo mô hình all-in-one, tương tự nhiều dự án nhà ở thương mại, trong đó có tới 3 trường thuộc nhiều cấp học ngay nội khu.

Happy Home Tràng Cát sở hữu 3 trường học trong nội khu



Hệ sinh thái nuôi dưỡng tương lai con trẻ ngay dưới chân tòa căn hộ

Tại Happy Home Tràng Cát, khu The Rise được nhiều gia đình trẻ lựa chọn bởi bao quanh là hệ sinh thái giáo dục, vui chơi và vận động quy mô lớn nhất khu đô thị.

Hai trường Mầm non và Tiểu học nằm kế cận 7 tòa căn hộ. Mỗi sáng, phụ huynh chỉ cần cùng con băng qua đường Hạnh Phúc rợp bóng cây xanh để đến lớp. Khoảng cách ngắn biến việc đưa đón thành những phút giây nhẹ nhàng, thay vì áp lực chạy đua thời gian.

Khi bước vào bậc học cao hơn, trẻ tiếp tục kết nối liền mạch tới trường Trung học trong tổng thể Happy Home Tràng Cát qua trục đường Đặng Kinh nội khu. Hành trình học tập diễn ra trọn vẹn trong một hệ sinh thái quen thuộc và an toàn: sáng đến lớp, chiều trở về nhà, tối quây quần bên gia đình.

“Khi trường học gần nhà, vợ chồng tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Không còn cảnh vội vàng đưa đón. Gia đình có thêm thời gian cho nhau”, anh Trần Minh Tuấn, kỹ sư tại Khu công nghiệp Tràng Cát, kỳ vọng.

Trường Mầm non và Tiểu học đối diện The Rise, chỉ cách trục đường nội khu Hạnh Phúc

Nếu trường học là nơi nuôi dưỡng tri thức, thì hai công viên kế cận sẽ là không gian để trẻ khám phá thế giới và phát triển toàn diện. Công viên Kết Nối rộng gần 7.000 m² cùng Vườn Tương Lai hơn 20.000 m² với hệ tiện ích đa dạng như sân chơi trẻ em, sân cỏ đa năng, đường dạo bộ, sân pickleball, sân bóng chuyền và khu gym ngoài trời sẽ kích thích nhu cầu vận động thể chất cho trẻ.

Hệ sinh thái 59 tiện ích ngoài trời trong toàn dự án Happy Home Tràng Cát tiếp tục mở rộng trải nghiệm sống cho cư dân nhí. Các hoạt động thể thao, lễ hội cộng đồng, dã ngoại cuối tuần hình thành nhịp sống năng động, giàu tương tác.

Cùng với đó, cộng đồng khoảng 10.000 cư dân đang dần hình thành tạo nên môi trường sống văn minh, gắn kết. Đây cũng là “người thầy thầm lặng”, góp phần định hình nhân cách và thói quen sống của thế hệ trẻ.

The Rise cùng Happy Home Tràng Cát đã mang đến lời giải cho nỗi trăn trở của các gia đình trẻ về trường học, môi trường sống và tương lai con cái.

Xa hơn, dự án góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng xã hội cho khu Nam Hải Phòng, nơi quy tụ hàng trăm nghìn công nhân, kỹ sư và chuyên gia. Khi người lao động có thể yên tâm lập nghiệp, con cái được lớn lên trong môi trường an toàn, đủ đầy, đó cũng là lúc một cộng đồng bền vững được hình thành, tạo nền móng cho sự phát triển lâu dài của Hải Phòng trên hành trình trở thành trung tâm công nghiệp và logistics hàng đầu cả nước.