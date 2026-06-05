Thế hệ tuổi vàng tìm lại sức khỏe, đam mê và niềm vui sống tại Vinhomes Green Paradise

Không đợi về già mới chuẩn bị cho tuổi già

Tại Việt Nam, tỷ lệ người cao tuổi sống một mình hoặc chỉ sống với vợ/chồng đã tăng vọt từ 18,3% (năm 2009) lên 27,8% (năm 2019) theo Điều tra dân số của Tổng Cục Thống kê.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người già sống một mình có nguy cơ mắc trầm cảm cao gấp 2,43 lần so với sống cùng gia đình. Cùng với đó, sự hụt hẫng tâm lý khi rời bỏ đỉnh cao sự nghiệp, sợ bệnh tật và e ngại làm phiền con cái đang thúc đẩy người trung và cao niên tìm kiếm một hướng đi mới.

Thống kê mới nhất tại Vinhomes Green Paradise cho thấy, nhóm khách hàng trên 50 tuổi đang chiếm tỷ trọng tương đối cao, đứng thứ hai là nhóm khách hàng 36 - 50 tuổi. Họ đến với dự án với mục đích rõ ràng là mua để ở và chuẩn bị cho tuổi già.

Xu hướng này tại Vinhomes Green Paradise minh chứng rõ nét cho thấy: người trung và cao tuổi đặc biệt cần những không gian mở và một cộng đồng tích cực. Thế hệ lớn tuổi hiện đại cũng đang thay đổi tư duy, chủ động hơn hẳn trong việc lựa chọn môi trường sống phù hợp.

“Những khách hàng lớn tuổi hoặc đã có tài sản thường quan tâm nhiều hơn vì họ hướng đến môi trường sống xanh, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe”, anh Nguyễn Phúc Hậu, chuyên viên kinh doanh, Công ty Đông Tây Land, lý giải.

Rừng Sác Cần Giờ kề bên Vinhomes Green Paradise là “thiên đường chữa lành” cho người lớn tuổi

Nơi tuổi xế chiều trở thành phần thưởng xứng đáng nhất của cuộc đời

Với nhiều khách hàng, Vinhomes Green Paradise giống như một “liều thuốc dưỡng” hoàn hảo thông qua hai trụ cột cốt lõi.

Đầu tiên là liệu pháp thiên nhiên (eco-therapy). Tạp chí y khoa Environmental Health Perspectives đã chỉ ra rằng, không gian xanh và mặt nước giúp người cao tuổi giảm thiểu căng thẳng và điều hòa huyết áp hiệu quả.

Tại siêu đô thị, 800 ha biển hồ Lagoon cùng 75.000 ha khu dự trữ sinh quyển và biển Thái Bình Dương hòa quyện thành một không gian sinh thái trong lành, hiếm có. Đây chính là chốn an cư chất lượng mà nhiều khách hàng đang mải miết kiếm tìm.

Bà Kim Loan, một khách hàng chọn nơi đây làm bến đỗ xế chiều, chia sẻ: “Mục đích của tôi là dưỡng già tại Cần Giờ. Tôi thích không khí biển nhiều ion âm, tốt cho sức khỏe và phù hợp để an cư lâu dài.”

Hệ sinh thái tiện ích all-in-one đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn dưỡng lão tại chỗ của WHO cũng là một điểm cộng của Vinhomes Green Paradise. Chuỗi tiện ích toàn diện từ vui chơi, mua sắm, ẩm thực đến an ninh khép kín 24/7 giúp người lớn tuổi thoải mái tận hưởng nhịp sống độc lập, tự tại.

Kết nối thuận tiện về trung tâm với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ trong 13 phút cũng giúp người lớn tuổi vừa có được khoảng trời an tĩnh, vừa dễ dàng đón con cháu về thăm mỗi cuối tuần, giữ trọn niềm vui sum vầy.

Đặc biệt, siêu đô thị còn tích hợp mô hình đô thị hưu trí - dưỡng lão đẳng cấp quốc tế Vin New Horizon, giúp triệt tiêu hoàn toàn sự cô độc và nỗi lo y tế của tuổi già.

Thay vì “y tế hóa” tuổi già bằng không gian mang hơi hướng bệnh viện, Vin New Horizon được thiết kế để cư dân có những kết nối xã hội hoàn toàn tự nhiên.

Mọi bước chân tại Vin New Horizon đều được dẫn nhịp từ sân golf mini, khu đánh cờ tướng, pickleball nhẹ nhàng, đến các câu lạc bộ nghệ thuật và dưỡng sinh. Đây là nơi những người từng ở đỉnh cao sự nghiệp tìm thấy bạn tâm giao đồng đẳng cấp. Sự tương tác mỗi ngày qua một ván cờ hay buổi tản bộ ven biển chính là “đơn thuốc” hiệu quả nhất xóa sạch sự hụt hẫng của tuổi hưu.

Bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe “chuẩn Mỹ” cho người lớn tuổi tại Cần Giờ

Sự tôn trọng tính độc lập của lớp trung và cao niên còn thể hiện ở thiết kế “vô chướng ngại vật” chuyên biệt. Từ vật liệu chống trượt, không có bậc thang gắt, đến hệ thống tay vịn tinh tế dọc các tuyến đường dạo bộ, tất cả giúp người cao tuổi gạt bỏ tâm lý e ngại té ngã, tự tin ra ngoài giao lưu.

Đặc biệt, Học viện Minh Triết - mô hình đại học mở đầu tiên dành cho người cao tuổi tại Việt Nam - không chỉ giúp cư dân rèn luyện trí não qua các lớp nghệ thuật, công nghệ để phòng chống suy giảm trí nhớ mà còn tạo không gian để họ tiếp tục đứng trên bục giảng trao truyền vốn sống, biến tuổi hưu thành giai đoạn cống hiến đầy giá trị.

Quan trọng nhất, Vin New Horizon mang đến sự an tâm tuyệt đối với Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec nằm ngay nội khu. Thay vì phải làm phiền con cái mỗi khi trái gió trở trời, người cao tuổi có hệ thống cảnh báo y tế khẩn cấp tại nhà, theo dõi sinh tồn 24/7 và trung tâm cấp cứu hai chiều sẵn sàng trong 15 phút.

Khi tuổi thọ ngày càng tăng, câu chuyện không còn là sống lâu mà là sống chất lượng. Nhưng tuổi già hạnh phúc không đến từ sự chuẩn bị vội vàng ở những năm cuối đời, mà từ những lựa chọn đúng đắn ngay hôm nay. Vinhomes Green Paradise mang đến cho thế hệ tuổi vàng một tương lai mà mỗi ngày đều là sự tiếp nối của niềm vui, sức khỏe và những kết nối ý nghĩa.