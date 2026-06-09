Người máy “Make in Vietnam” của VinRobotics tỏa sáng tại hai sân khấu công nghệ hàng đầu thế giới

Việc góp mặt tại hai diễn đàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ cho thấy tài năng của các kỹ sư Việt Nam mà còn khẳng định người máy “Make in Vietnam” đã sẵn sàng, tự tin bước vào cuộc đua công nghệ toàn cầu.

VinRobotics khẳng định năng lực công nghệ tại Computex 2026

Computex Taipei 2026 có chủ đề chính là “AI Together” với ba trọng tâm là AI & Computing, Robotics & Mobility và Next-Gen Tech. Sự kiện được tổ chức từ ngày 2-5/6/2026 tại Đài Loan với sự tham gia của khoảng 1.500 doanh nghiệp với gần 6.000 gian hàng.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, phiên bản người máy VR-H3 của VinRobotics đã trở thành một trong những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý khi trình diễn thành công hàng loạt chuyển động linh hoạt và tự nhiên, đồng thời có thể tương tác tay với đông đảo khách tham quan.

Người máy VR-H3 của VinRobotics trở thành tâm điểm chú ý của khách tham quan và giới công nghệ quốc tế tại COMPUTEX 2026. (Nguồn: VinRobotics)

Mặc dù vậy, theo ông Ngô Quốc Hưng - Tổng giám đốc VinRobotics, các nền tảng robot của VinRobotics được phát triển theo định hướng ứng dụng thực tiễn, tập trung vào khả năng vận hành trong môi trường đời sống thay vì chỉ phục vụ trình diễn công nghệ. “Đây là xu hướng đang được nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu theo đuổi trong lĩnh vực AI hiện thân, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ dừng ở khả năng xử lý dữ liệu mà còn được tích hợp trực tiếp vào robot để có thể di chuyển, tương tác và thích nghi với thực tế cuộc sống”, ông Hưng cho biết.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, phiên thuyết trình Tech Talks vào ngày 2/6 của Tổng giám đốc VinRobotics đã thu hút sự chú ý của giới chuyên gia công nghệ thế giới, khi đại diện doanh nghiệp đến từ Việt Nam nhấn mạnh lộ trình làm chủ nền tảng người máy như một lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực R&D chuyên sâu của đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Robot Việt chinh phục giới chuyên gia châu Âu tại ICRA 2026

Cùng thời điểm với sân chơi công nghệ phần cứng lớn nhất châu Á Computex 2026, người máy VR-H3 của VinRobotics cũng tỏa sáng tại châu Âu khi tham dự Hội nghị quốc tế IEEE về Robot và Tự động hóa (ICRA) 2026 tổ chức tại Vienna (Áo) từ ngày 1-5/6/2026 với chủ đề “Robots for All”.

ICRA được đánh giá là hội nghị học thuật - công nghiệp uy tín và ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực robot, với sự tham gia của hàng nghìn chuyên gia, doanh nghiệp và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như Google DeepMind, NVIDIA, Boston Dynamics, MIT, Stanford…

Tại không gian ICRA 2026, đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học VinRobotics đã chứng minh năng lực làm chủ công nghệ lõi với người máy VR-H3. Đây là một giải pháp công nghệ nền tảng toàn diện, từ thiết bị người máy đến các cấu phần cốt lõi như hệ thống bàn tay robot và động cơ hiệu suất cao, tất cả đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tự chủ nghiên cứu và phát triển.

Đội ngũ VinRobotics cùng Tổng Giám đốc Ngô Quốc Hưng (đứng ở vị trí trung tâm hàng đầu) trình diễn người máy VR-H3 tại cuộc diễu hành robot trong khuôn khổ ICRA 2026. (Nguồn: VinRobotics)

Song song với đó, các kỹ sư và nhà khoa học VinRobotics còn tham gia trình bày tại các phiên thảo luận chuyên sâu cũng như trực tiếp trao đổi về các nghiên cứu liên quan tới điều khiển chuyển động, AI hiện thân và khả năng ứng dụng người máy trong môi trường thực tế.

Điểm nhấn mang tính bứt phá của VinRobotics tại Áo chính là việc robot VR-H3 sải bước tự tin và trình diễn đầy tự nhiên trước sự quan sát trực tiếp của cả giới chuyên gia lẫn công chúng quốc tế tại Festival der Roboter 2026, một lễ hội robot ngoài trời diễn ra tại quảng trường Karlsplatz (Vienna) trong hai ngày 30-31/5/2026.

VR-H3 của VinRobotics thu hút sự chú ý với khả năng di chuyển tự nhiên tại Festival der Roboter 2026, dưới sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Áo, ông Vũ Lê Thái Hoàng (thứ hai từ phải sang trái, hàng trên), cùng đông đảo khách tham quan quốc tế. (Nguồn: VinRobotics)

Tiếp nối chuỗi hoạt động tại ICRA 2026, VinRobotics đã phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức thành công sự kiện ngoại giao công nghệ Vietnam Robot Tech Day 2026 với chủ đề “Việt Nam bước ra thế giới” vào ngày 5/6 nhằm mở rộng kết nối với hệ sinh thái công nghệ châu Âu và thúc đẩy cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực robot và AI.

Xác lập vị thế công nghệ Việt Nam trên bản đồ robot thế giới

Sự hiện diện của VinRobotics và phiên bản người máy VR-H3 tại 2 sân khấu hàng đầu thế giới về công nghệ và robot như Computex và ICRA 2026 đã góp phần xác lập vị thế công nghệ của Việt Nam trên bản đồ robot toàn cầu. Đây vốn là những nơi định hình ra các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp phần cứng, cấu trúc AI và giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện về robot.

Không chỉ thể hiện khả năng tự chủ về công nghệ lõi trong lĩnh vực người máy, VinRobotics còn khẳng định vị thế tiên phong, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển chung của ngành công nghiệp robot toàn cầu khi công bố chiến lược từng bước mở nguồn (open source) các công nghệ nền tảng về robot. Mã nguồn mở từ VinRobotics sẽ giúp cho cộng đồng phát triển robot thế giới có thể dễ dàng tiếp cận, học hỏi lẫn nhau và cùng tạo ra những ứng dụng robot mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống.

Chia sẻ về chiến lược này, ông Ngô Quốc Hưng - Tổng giám đốc VinRobotics cho biết: “VinRobotics mong muốn các sản phẩm công nghệ do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển ngày càng hiện diện rõ nét hơn trong làn sóng robot và AI hiện thân toàn cầu. Đó là lý do chúng tôi quyết định từng bước mở nguồn một số công nghệ liên quan, tạo ra nguồn tri thức dùng chung cho cộng đồng, qua đó có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp robot trên toàn cầu”.

Đây là một bước chuyển lớn về vai trò, vị thế của VinRobotics cũng như ngành công nghiệp - công nghệ cao Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, khi không còn là người đi sau học hỏi mà đang song hành cùng thế giới giải quyết những bài toán hóc búa nhất của kỷ nguyên AI.