Người bệnh 60 tuổi nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn vì thuốc ức chế miễn dịch

Theo các bác sĩ, người bệnh có tiền sử hội chứng thận hư và đang duy trì điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch. Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng ho, khạc đờm và khó thở kéo dài nhưng không được phát hiện sớm.

Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng do viêm phổi lan tỏa hai bên phổi.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh cùng lúc mắc nhiều loại nhiễm trùng nguy hiểm. Các tác nhân gây bệnh được xác định gồm vi khuẩn đa kháng kháng sinh, vi khuẩn lao, nấm và virus.

Chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng nặng tại Bệnh viện TƯQĐ 108 - Ảnh BVCC

Đây là trường hợp điều trị đặc biệt phức tạp bởi người bệnh phải sử dụng đồng thời nhiều nhóm thuốc khác nhau như kháng sinh, kháng nấm, thuốc kháng lao, thuốc kháng virus cùng các biện pháp hồi sức tích cực và hỗ trợ chức năng các cơ quan. Quá trình điều trị cũng đối mặt với nguy cơ tương tác thuốc phức tạp và nhiều tác dụng không mong muốn.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, người bệnh đáp ứng tốt và dần hồi phục sức khỏe.

ThS.BS Nguyễn Thị Tuyền, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thuốc ức chế miễn dịch giữ vai trò quan trọng trong điều trị nhiều bệnh lý như bệnh tự miễn, sau ghép tạng và một số bệnh lý huyết học.

Tuy nhiên, cơ chế tác dụng của thuốc là làm suy giảm hoạt động của hệ miễn dịch. Điều này giúp kiểm soát bệnh nhưng đồng thời cũng làm suy yếu hệ miễn dịch khiến cơ thể dễ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng, kể cả những tác nhân vốn ít gây bệnh ở người có miễn dịch bình thường.

Đáng lưu ý, nhiễm trùng ở nhóm người bệnh này thường không biểu hiện điển hình như ở người khỏe mạnh. Một số trường hợp không sốt cao hoặc các triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt, khiến người bệnh dễ chủ quan.

Trong khi đó, diễn tiến bệnh có thể rất nhanh, nguy cơ dẫn đến suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Vì vậy, ThS.BS Tuyền khuyến cáo, người đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện bất thường của cơ thể như sốt, ho kéo dài, khó thở, mệt mỏi, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh để tình trạng nhiễm trùng tiến triển nặng.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ đúng phác đồ điều trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc, giảm liều hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ điều trị.

Việc tái khám định kỳ giúp đánh giá hiệu quả điều trị, theo dõi tác dụng phụ của thuốc cũng như phát hiện sớm các biến chứng nhiễm trùng tiềm ẩn.

Khuyến cáo dành cho người dùng thuốc ức chế miễn dịch • Tuân thủ đúng phác đồ điều trị và lịch tái khám. • Không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều dùng. • Rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân. • Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc môi trường có nguy cơ lây nhiễm. • Hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh truyền nhiễm. • Theo dõi các dấu hiệu như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân và đi khám ngay khi xuất hiện triệu chứng.

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