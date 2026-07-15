MTTQ và Nhân dân giám sát công tác của Công an xã giai đoạn 2026-2031

Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa thống nhất ban hành Kế hoạch 527/KHPH-BCA-MTTW về phối hợp giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Công an cấp xã trong giai đoạn 2026-2031.

Kế hoạch phối hợp được bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ký với Bộ Công an.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thông qua cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tạo chuyển biến rõ nét trong việc phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của công an cấp xã, nhất là trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm giải trình của Trưởng Công an cấp xã, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an "trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ", góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngay từ cơ sở.

Theo kế hoạch, việc giám sát và phản biện xã hội phải được thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của lực lượng Công an cấp xã. Các ý kiến đóng góp phải được tiếp thu, giải trình đầy đủ nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Kế hoạch nêu rõ, đối tượng được giám sát là Công an cấp xã và Trưởng Công an cấp xã. Phạm vi giám sát bao gồm việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Công an cấp xã, trừ các nội dung thuộc bí mật Nhà nước.

Nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý tập trung vào 2 nhóm chính.

Thứ nhất là tình hình kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, MTTQ và người dân sẽ giám sát việc Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn về về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

MTTQ và người dân cũng giám sát, tham gia đóng góp ý kiến việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Công an cấp xã với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng quân sự và các lực lượng có liên quan trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Mặt trận Tổ quốc và người dân sẽ giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Công an cấp xã.

Việc phối hợp giữa lực lượng Công an cấp cơ sở với Tổ hòa giải ở cơ sở và lực lượng liên quan trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở; không để hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT; Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT; vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với đó, công tác xây dựng xã phường, đặc khu điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng củng cổ, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và mô hình Dân vận khéo của lực lượng Công an nhân dân; tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở... cũng nằm trong nội dung giám sát.

Nhóm nội dung thứ hai là việc thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp cấp cơ sở. Trong đó, tập trung đánh giá tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời xem xét thái độ phục vụ nhân dân, việc tiếp công dân, đối thoại, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Theo kế hoạch, MTTQ Việt Nam cấp xã sẽ chủ động lựa chọn nội dung giám sát trên cơ sở bám sát tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, ưu tiên các vấn đề nổi cộm, phức tạp và liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Thành lập tổ/đoàn giám sát do MTTQ chủ trì có sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận và đại diện nhân dân, phát huy vai trò của các cấp hội, người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong nắm tình hình ANTT.

Thông tin phục vụ giám sát sẽ được thu thập thông qua nhiều kênh như khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp với Công an cấp xã, hội nghị nhân dân, hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", phiếu góp ý cùng các kênh tiếp nhận thông tin thường xuyên. Khi cần thiết, MTTQ có thể chủ trì tổ chức hội nghị phản biện xã hội với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, Công an cấp xã và người dân để đối thoại công khai, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

Sau hoạt động giám sát, MTTQ sẽ ban hành kết luận, kiến nghị gửi Công an cấp xã; đồng thời theo dõi việc tiếp thu, giải trình và công khai kết quả để người dân tiếp tục giám sát.

Về công tác tham gia góp ý của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân sẽ thông qua các hội nghị, diễn đàn trực tiếp lấy ý kiến bằng văn bản, phiếu góp ý, tiếp nhận thông tin qua các kênh thường xuyên như hòm thư, đường dây nóng, nền tảng số; thông qua hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng cũng như các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, chuyển các ý kiến góp ý (công tác ANTT, việc thực hiện nhiệm vụ của Công an cấp xã) đến Công an cấp cơ sở để tiếp thu, giải trình và công khai kết quả bảo đảm việc góp ý thực chất, hiệu quả để Nhân dân biết, theo dõi.

Cùng với đó, thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các hội nghị, diễn đàn, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận và cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, có tổ chức để Công an cấp cơ sở kịp thời giải quyết.

Đáng chú ý, Công an cấp xã sẽ phối hợp với MTTQ cùng cấp lắp đặt và quản lý hòm thư góp ý tại thôn, tổ dân phố và các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Thông tin cũng được tiếp nhận qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử hoặc các nền tảng số để kịp thời xử lý các phản ánh của người dân.

Bộ Công an giao Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương các mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời tham mưu lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng cấp trong triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ giám sát, phản biện; định kỳ 6 tháng và 1 năm báo cáo kết quả về Bộ Công an.

Về phía MTTQ Việt Nam, Ban Công tác xã hội và Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội sẽ hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện trên toàn quốc. MTTQ các địa phương có trách nhiệm tổ chức các hội nghị đối thoại, tập hợp ý kiến nhân dân, theo dõi việc tiếp thu, giải trình của Công an cấp xã và công khai kết quả.

Theo kế hoạch, Công an cấp xã và MTTQ cùng cấp cũng sẽ thiết lập nhóm trao đổi trên các nền tảng số bảo mật để thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình an ninh, trật tự, kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh tại địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngày hội non sông: