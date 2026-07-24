Mở rộng trường hợp công nhận liệt sĩ

Pháp lệnh đã bổ sung, làm rõ quy định về người có công với cách mạng, khẳng định sự ghi nhận, biểu dương những người có công lao cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Điều chỉnh điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh

Pháp lệnh cũng hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, ghi nhận đầy đủ, xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng và giải quyết vướng mắc, tồn đọng trong thời gian qua.

Đáng chú ý, hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Phạm Thắng.

Theo quy định hiện hành, thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được công nhận là liệt sĩ khi có bệnh án điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong xác định vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Quy định này bảo đảm tính chặt chẽ về mặt pháp lý, nhưng trong nhiều trường hợp lại chưa phù hợp với thực tiễn đời sống và phong tục, tập quán của nhân dân.

Thực tế cho thấy nhiều thương binh nặng, nhất là thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, khi sức khỏe chuyển biến nguy kịch, khả năng tử vong cao thường được gia đình xin đưa về nhà (nguyện vọng từ trần tại nhà) hoặc điều trị tại các cơ sở nuôi dưỡng người có công.

Các trường hợp này đều không đảm bảo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định hiện hành, dẫn đến khó khăn trong việc xem xét công nhận liệt sĩ.

Để khắc phục những khó khăn trong thực tiễn, Pháp lệnh sửa đổi lần này đã điều chỉnh theo hướng không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết.

Đồng thời chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát.

Pháp lệnh cũng bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ/công vụ đấu tranh phòng tội phạm.

Việc thay đổi này đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và tính chất đặc thù của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó hợp nhất một số quy định để bảo đảm tính khái quát, đầy đủ hơn về điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh trong các trường hợp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Lược bỏ các quy định có tính chất định tính về điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh (lược bỏ cụm từ "đặc biệt dũng cảm" của pháp lệnh hiện hành). Các tiêu chí định tính, không lượng hóa được thành các tiêu chí cụ thể dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật.

Pháp lệnh bổ sung quy định giao Chính phủ quyết định công nhận hoặc giao cơ quan, người có thẩm quyền công nhận người có công với cách mạng trong trường hợp còn thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn và lịch sử rõ ràng hoặc trong trường hợp đặc biệt khác.

Quy định này giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trong thời gian qua về việc công nhận những người thực sự có công với cách mạng nhưng thiếu hồ sơ, giấy tờ do mất, thất lạc trong quá trình hoạt động cách mạng, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hoặc các trường hợp đặc biệt khác như hoạt động mật.

Bổ sung trường hợp được công nhận là người có công và chế độ, chính sách ưu đãi người có công

Pháp lệnh cũng bổ sung trường hợp được công nhận là người có công và chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong đó bổ sung công nhận người làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến công (hiện nay là 85.578 người) là người có công với cách mạng.

Việc bổ sung này nhằm ghi nhận những cống hiến, đóng góp và kịp thời động viên những người đã có nhiều công lao trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 (cán bộ lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa).

Một điểm đáng chú ý khác là theo quy định hiện hành, có 8 nhóm hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm và 7 nhóm hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm/1lần.

Tại lần sửa đổi này, Pháp lệnh đã chuyển một phần các trường hợp hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm.

Cụ thể là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. Tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số điều dưỡng hằng năm lên 170.000 người...