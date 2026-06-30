Lực đẩy đưa đô thị loại I Quảng Ninh vươn tầm thế giới, đón 45 triệu du khách mỗi năm

Đồng hành cùng khát vọng ấy, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang kiến tạo những siêu tiện ích chưa từng có, giúp nâng tầm vị thế của vùng đất di sản trên bản đồ du lịch quốc tế.

“Át chủ bài” của du lịch Quảng Ninh

Ngày 26/6 vừa qua, Quảng Ninh đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, ghi dấu gần một thập kỷ tăng trưởng bứt phá với GRDP liên tục duy trì ở mức hai con số. Đằng sau thành quả đó là vai trò đầu tàu của ngành du lịch.

Riêng trong năm 2025, lĩnh vực này đã đóng góp trên 50% vào mức tăng trưởng GRDP toàn tỉnh nhờ nguồn thu từ 21,28 triệu lượt du khách. Đây là con số ấn tượng nhưng vẫn chỉ là điểm khởi đầu cho những kế hoạch lớn hơn.

Đón 40 - 45 triệu lượt du khách/năm là mục tiêu mà Quảng Ninh đặt ra trong Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Con số này gấp đôi lượng khách hiện tại tới Quảng Ninh và ngang ngửa với số du khách mỗi năm đến Paris (Pháp) hay Las Vegas (Mỹ).

Để đạt được cột mốc đó, bản quy hoạch với tầm nhìn nửa thế kỷ đã định hướng du lịch biển, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm là trọng tâm phát triển.

Quảng Ninh hướng tới trở thành điểm du lịch thu hút bậc nhất châu Á.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tiềm năng của Quảng Ninh sẽ chỉ thực sự được khai mở khi có một hệ sinh thái du lịch đủ sức để biến tài nguyên thành một phần của chuỗi giá trị gia tăng. Với loạt tiện ích hàng đầu thế giới, siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long quy mô hơn 6.200ha có thể trở thành gương mặt đại diện tiêu biểu cho du lịch Quảng Ninh trong nhiều thập kỷ tới.

“Đằng sau Vinhomes Global Gate Hạ Long là hệ tiện ích giải trí của VinWonders, chuẩn nghỉ dưỡng của Vinpearl, chuỗi dịch vụ mua sắm từ Vincom... Đây sẽ là chìa khóa để kéo dài hành trình trải nghiệm của du khách, gia tăng nguồn thu cho địa phương và nâng tầm kinh tế di sản”, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho biết.

Những trải nghiệm độc bản “kéo” 45 triệu khách tới Quảng Ninh

Để thuyết phục 45 triệu du khách xách vali tới Quảng Ninh, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã dày công kiến tạo những tiện ích “vô tiền khoáng hậu”. Rất nhiều trong số đó là những trải nghiệm chưa từng có trên thế giới và có thể giữ “ngôi vương” về tầm vóc trong suốt nhiều thập kỷ.

Tại Mỹ, thành phố Atlanta luôn tự hào vì có Georgia Aquarium - một trong những thủy cung có doanh thu cao nhất toàn cầu, lên tới 163 triệu USD/năm. Quảng Ninh sẽ vượt trội hơn khi thủy cung có quy mô lớn hơn 10 lần, sức chứa hơn 450 triệu lít nước, tại Đảo Kỳ Quan. Nơi đây sẽ sở hữu những loài “thủy quái” khổng lồ và hàng ngàn giống cá từ khắp các đại dương, mang tới cho du khách trải nghiệm đầy choáng ngợp.

Công viên Wonder Mangrove sẽ có các chòi câu cá trải dài toàn khu.



Không chỉ nhìn ngắm những chú cá qua lớp kính, du khách còn có thể trực tiếp quăng cần tại công viên câu cá rừng ngập mặn “khủng” nhất thế giới Wonder Mangrove, với quy mô lên tới 800ha. Quan trọng hơn, Wonder Mangrove là một công viên đa trải nghiệm với điểm nhấn là câu cá trên du thuyền - một trong 10 thú vui được ưa chuộng nhất của giới tỷ phú.

Đáng chú ý, 3 chiến lược định hình du lịch Quảng Ninh trong 50 năm tới là du lịch biển, công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm cũng sẽ được phát triển tối đa tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

680ha biển tự nhiên tại dự án được lọc trong xanh, đẹp nhất miền Bắc.

Với du lịch biển, siêu đô thị của Vinhomes có tới 200 km đường bờ biển với dừa xanh, cát trắng thơ mộng. Chiều dài này còn lớn hơn khoảng cách từ trung tâm Hà Nội tới vịnh Hạ Long. Tuy rộng lớn nhưng không vô hồn, mỗi kilomet di chuyển trong siêu đô thị đều mở ra các lễ hội văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, tâm điểm nổi bật là sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ hàng đầu thế giới tại Vịnh Lễ Hội.

Các ngôi sao hàng đầu như Taylor Swift, Ed Sheeran hay The Weeknd thường phải thuê sân vận động để tổ chức concert khi quy mô vượt quá 50.000 khán giả. Với Vinhomes Global Gate Hạ Long, các nghệ sĩ quốc tế có thể tự tin biểu diễn trên một sân khấu đích thực, có đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại top đầu thế giới. Khi đó, hàng chục ngàn người hâm mộ trên toàn cầu sẽ đổ về Hạ Long để “đu idol”.

Với kinh tế đêm, Vinhomes Global Gate Hạ Long có khu ăn chơi La Riviera tại Vịnh Lễ Hội và Phố ẩm thực & nhậu Chill Town tại Vịnh Thiên Đường. Hàn Quốc đã mất tới 40 năm để xây dựng một khu phố Itaewon “không ngủ” và Vinhomes Global Gate Hạ Long đang rút ngắn thời gian xuống 10 lần để xây dựng điểm ăn chơi sầm uất kế tiếp của châu Á.

Khi các siêu tiện ích của Vinhomes Global Gate Hạ Long đi vào hoạt động, thế giới sẽ nhớ tới vùng đất “rồng đáp” bởi các show diễn triệu đô, những cú swing giữa thiên nhiên di sản, chuỗi sự kiện giải trí “đỉnh nóc” thâu đêm, những “thủy quái” khổng lồ trong bể kính... Đó sẽ là lý do khiến 45 triệu lượt khách phải tìm tới Hạ Long mỗi năm. Lượng khách khổng lồ này sẽ giúp doanh thu từ các hoạt động thương mại, dịch vụ tại Vinhomes Global Gate Hạ Long liên tục bùng nổ, đồng thời thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.