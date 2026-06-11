Lời chúc và lời khuyên từ sao Việt dành cho thí sinh THPT 2026

Khi hơn một triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều gương mặt hoạt động trong showbiz đã đăng tải những thông điệp tích cực trên mạng xã hội nhằm tiếp thêm động lực cho các thí sinh.

Đen Vâu nhắn nhủ sĩ tử giữ bình tĩnh

Trên trang cá nhân, rapper Đen Vâu gửi lời chúc tới các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Nam rapper động viên các em làm bài hết sức mình và đạt kết quả như mong đợi.

Bên cạnh đó, anh nhắc các sĩ tử chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống cẩn thận và giữ gìn sức khỏe trong những ngày thi.

Đen Vâu viết: "Gia đình, bạn bè, thầy cô luôn ở bên cạnh, cổ vũ và yêu thương các em dù kết quả có như thế nào. Gửi tặng các em tấm ảnh chụp vội bình minh. Tuổi trẻ của các em cũng giống như vầng mặt trời này, tự thân đã rực rỡ. Mong các em yêu cuộc sống mến thương này và hiểu rằng các em đang có những ngày đẹp diệu kỳ.

Nhiều năm sau nhìn lại, các em sẽ thấy kỳ thi này thực chất chỉ là một thử thách rất nhỏ trong hành trình tuyệt vời của mình mà thôi. Đừng quá lo lắng nhé, hãy thật bình tĩnh và thả lỏng. Chúc các em thi vui!".

Rapper Đen Vâu. Ảnh: FB Đen Vâu.

Bảo Ngọc chia sẻ kinh nghiệm trước ngày thi

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng gửi lời động viên tới các thí sinh trên mạng xã hội. Người đẹp cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT là một cột mốc quan trọng của tuổi trẻ nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định tương lai.

Cô khuyến khích các sĩ tử tin tưởng vào những nỗ lực đã tích lũy trong suốt thời gian qua và không nên tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

Bảo Ngọc chia sẻ: "Đừng thức quá khuya để cố học thêm những điều mới. Hãy ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc trước ngày thi. Khi làm bài, hãy bắt đầu từ những câu mình chắc chắn nhất. Nếu gặp câu khó, hãy bình tĩnh bỏ qua và quay lại sau. Quan trọng nhất, đừng tự tạo áp lực rằng mình phải hoàn hảo.

Kết quả có thể mở ra một cánh cửa, nhưng chính sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc mới là điều đưa các bạn đi xa. Chúc các bạn có một kỳ thi thật tốt và mang về kết quả xứng đáng với những nỗ lực của mình".

Hoa hậu Bảo Ngọc. Ảnh: FB Bảo Ngọc.

Đoàn Minh Anh, Thư Đan tiếp sức cho thế hệ 2k8

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh cho biết cô đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cô đồng thời gửi lời chúc tới các sĩ tử cùng trang lứa, nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và ngủ sớm để có trạng thái tốt nhất khi bước vào phòng thi.

Nhà sáng tạo nội dung Thư Đan cũng đăng tải thông điệp động viên với lời chúc "Ôn đâu trúng đó" dành cho các thí sinh.

Theo Thư Đan, kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc mở ra một chương mới trong cuộc đời mỗi người. Cô khuyên các sĩ tử kiểm tra kỹ giấy tờ, tư trang cần thiết, đặt báo thức và nghỉ ngơi sớm để bước vào kỳ thi với tinh thần và thể trạng tốt nhất.