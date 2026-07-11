Lật ca nô chở 32 du khách ở Phú Quốc

Chiều 11/7, thông tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ du khách sau vụ lật ca nô xảy ra vào 13h chiều cùng ngày.

Hiện trường vụ việc.

Thời điểm trên, ca nô mang số hiệu AG 26751 của Công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái di chuyển từ Hòn Mây Rút về lại cảng An Thới. Khi vừa rời Hòn Mây Rút Ngoài được khoảng 400m, chiếc ca nô bất ngờ gặp sự cố và lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã cùng lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường để ứng cứu các nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa 23 người vào bờ và đưa đi cấp cứu. Công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân đang được tiếp tục khẩn trương.

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