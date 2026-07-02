Lần đầu tại Việt Nam ứng dụng robot thế hệ mới phẫu thuật cong vẹo cột sống

Theo người bệnh, từ năm 15 tuổi, Q. bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu cong vẹo cột sống nhưng không được can thiệp điều trị.

Dù cao 1,86m, nam sinh viên thường xuyên đau mỏi vùng thắt lưng khi ngồi lâu, dáng đi thay đổi, cơ thể mất cân đối và ngày càng mặc cảm về ngoại hình.

Sau khi thăm khám và đánh giá toàn diện, PGS.TS.BS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định tổn thương chính khu trú ở cột sống ngực, trong khi vùng thắt lưng chỉ cong ở mức độ trung bình.

Ứng dụng robot vào điều trị cong vẹo cột sống - Ảnh BVCC

Ê-kíp lựa chọn xử lý triệt để vùng cột sống ngực, đồng thời bảo tồn tối đa khả năng vận động của vùng thắt lưng nhằm duy trì sự linh hoạt sau phẫu thuật.

Ca mổ được thực hiện dưới sự hỗ trợ của hệ thống robot Mazor X Stealth Edition thế hệ thứ tư - công nghệ định vị và hỗ trợ phẫu thuật cột sống hiện đại. Theo Bệnh viện, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) là cơ sở y tế thứ tư tại Đông Nam Á sở hữu hệ thống này.

Điểm nổi bật của công nghệ nằm ở khả năng tích hợp cánh tay robot với hệ thống định vị theo thời gian thực. Khác với các thế hệ trước, kế hoạch phẫu thuật không chỉ dựa trên phim chụp trước mổ mà được đồng bộ với dữ liệu giải phẫu thực tế của người bệnh ngay tại phòng mổ.

Sau khi gây mê và đặt tư thế, người bệnh được chụp cắt lớp vi tính ngay trong phòng mổ. Hệ thống robot sẽ cập nhật dữ liệu mới, hiệu chỉnh kế hoạch phẫu thuật theo đúng cấu trúc xương tại thời điểm can thiệp, từ đó giảm tối đa sai số do thay đổi tư thế.

Hệ thống định vị chính xác hệ thống tổn thương để can thiệp - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, ưu thế này đặc biệt quan trọng trong những trường hợp cong vẹo cột sống phức tạp, khi cuống sống ở vùng cong lõm thường rất nhỏ và biến dạng. Chỉ cần sai lệch trong quá trình đặt vít có thể gây tổn thương tủy sống dẫn đến liệt hoặc làm tổn thương các mạch máu lớn nằm sát cột sống, trong đó có động mạch chủ.

Nhờ hệ thống định vị chính xác, ê-kíp có thể lựa chọn đường đi và kích thước vít phù hợp, thậm chí tăng chiều dài và đường kính vít ở những vị trí khó nhằm tạo điểm tựa vững chắc cho quá trình nắn chỉnh cột sống. Sau phẫu thuật, kết quả chụp CT kiểm tra ngay tại phòng mổ cho thấy toàn bộ vị trí vít được đặt đúng theo kế hoạch đã lập.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Từ trường hợp của bệnh nhân Q., các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên thường xuyên quan sát tư thế của trẻ trong giai đoạn học đường. Khi phát hiện các dấu hiệu như lệch vai, lệch hông, cột sống cong bất thường hoặc trẻ thường xuyên nghiêng người khi đứng, cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được thăm khám, tầm soát và theo dõi.

Nếu không được phát hiện trong giai đoạn cột sống còn phát triển, tình trạng cong vẹo sẽ tiếp tục tiến triển đến tuổi trưởng thành. Khi đó, cột sống đã xuất hiện những biến đổi cấu trúc cố định, việc điều trị trở nên khó khăn hơn và nhiều trường hợp phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Ngoài ảnh hưởng đến ngoại hình và tâm lý, cong vẹo cột sống nặng còn có thể làm giảm chức năng hô hấp, chèn ép các cơ quan trong lồng ngực, gây đau mạn tính và thúc đẩy quá trình thoái hóa cột sống.

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