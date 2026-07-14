Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá trước đó. Với các quyết định mới, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 97 bị can để điều tra về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đối tượng có biểu hiện tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, đầu tháng 6, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập các đối tượng và những người có liên quan về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Huỳnh Lê Thanh Long cùng Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát đã nhận các tài khoản cá độ cấp master từ các đối tượng ở Campuchia. Từ đây, nhóm này tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp agent và member để giao cho các đầu mối, con bạc trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh, thành tham gia cá độ bóng đá thông qua website Bong88.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Theo Công an TP HCM, đây là đường dây cá độ có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, với mạng lưới trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố. Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập khoảng 150 người có liên quan để tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.