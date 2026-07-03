Hy hữu ca mổ lấy thai trên tử cung đôi, mẹ tròn con vuông

Bệnh viện Đa khoa Gia Định vừa tiếp nhận một sản phụ có tử cung đôi, thai nhi phát triển hoàn toàn trong một bên tử cung. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng của mẹ và thai nhi, các bác sĩ quyết định chỉ định mổ lấy thai nhằm đảm bảo an toàn.

Theo ê-kíp phẫu thuật, điểm khó của ca bệnh nằm ở cấu trúc giải phẫu bất thường. Hai tử cung nằm cạnh nhau làm thay đổi hoàn toàn giải phẫu thông thường của vùng tiểu khung, khiến không gian thao tác trong phẫu thuật trở nên chật hẹp hơn nhiều so với các ca sinh mổ thông thường.

Các bác sĩ cho biết, tử cung dị dạng thường có hệ thống mạch máu nuôi dưỡng phức tạp, trong khi khả năng co hồi của cơ tử cung sau sinh có thể kém hơn bình thường do đó sản phụ còn đối mặt với nguy cơ băng huyết cao.

BSCKII Trương Thị Thảo, Bệnh viện Đa khoa Gia Định, cho biết trước khi tiến hành phẫu thuật, ê-kíp đã đánh giá kỹ đặc điểm giải phẫu của sản phụ để lựa chọn đường rạch phù hợp, giúp tiếp cận thai nhi an toàn đồng thời hạn chế tổn thương các cấu trúc xung quanh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng kinh nghiệm xử trí các ca sản khoa phức tạp, ê-kíp đã đưa em bé chào đời an toàn, đồng thời kiểm soát tốt lượng máu mất trong quá trình phẫu thuật và bảo tồn hệ sinh sản cho người mẹ.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Định cho biết, tử cung đôi là tình trạng người phụ nữ có hai tử cung biệt lập hoàn toàn do bất thường trong quá trình phát triển bào thai. Đây là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp của hệ sinh sản nữ.

Ở những trường hợp này, việc mang thai đã khó khăn hơn so với người có tử cung bình thường. Khi thai phát triển trong một bên tử cung dị dạng, nguy cơ gặp các biến chứng sản khoa như sinh non, ngôi thai bất thường hoặc khó khăn trong quá trình sinh nở cũng tăng lên.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Định khuyến cáo, phụ nữ được chẩn đoán có dị tật tử cung, đặc biệt là tử cung đôi, nên được khám và theo dõi thai kỳ tại các cơ sở sản khoa có đủ năng lực chuyên môn để phát hiện sớm các nguy cơ và xây dựng kế hoạch sinh phù hợp.

Việc thăm khám định kỳ, đánh giá sát sự phát triển của thai nhi cũng như chuẩn bị đầy đủ phương án xử trí trong quá trình chuyển dạ hoặc phẫu thuật sẽ góp phần giảm thiểu biến chứng, nâng cao cơ hội bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

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