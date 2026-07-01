Ra máu kéo dài sau hút thai, phát hiện dị dạng mạch máu tử cung

Sau thủ thuật hút thai, người bệnh 36 tuổi xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, có thời điểm chảy máu nhiều, kèm theo mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Qua kết quả chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện tại vùng thành sau đáy tử cung có ổ dị dạng mạch máu kích thước khoảng 25 x 35 mm, phù hợp với chẩn đoán dị dạng động - tĩnh mạch tử cung mắc phải.

Ê- kíp nút động mạch tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng kỹ thuật nút động mạch tử cung chọn lọc dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Đây là phương pháp can thiệp nội mạch hiện đại, sử dụng dụng cụ chuyên biệt đưa qua lòng mạch đến đúng vị trí tổn thương để bít tắc chọn lọc các nhánh mạch bất thường. Kỹ thuật giúp kiểm soát tình trạng chảy máu, đồng thời bảo tồn tối đa tử cung cho người bệnh.

Sau điều trị, tình trạng ra máu âm đạo được kiểm soát, sức khỏe người bệnh ổn định và được xuất viện sau 2 ngày theo dõi, chăm sóc sau can thiệp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, dị dạng động - tĩnh mạch tử cung mắc phải là tình trạng xuất hiện sự thông thương bất thường giữa hệ động mạch và tĩnh mạch trong tử cung mà không qua hệ mao mạch.

Bệnh có thể gặp sau sinh, sau sảy thai, sau hút hoặc nạo thai, sau mổ lấy thai hoặc sau các thủ thuật can thiệp vào buồng tử cung.

Do dòng máu lưu thông với tốc độ cao qua vùng dị dạng, người bệnh có thể bị ra máu âm đạo kéo dài, tái diễn hoặc chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Đáng lưu ý, bệnh lý này rất dễ bị nhầm với tình trạng sót rau, sót tổ chức thai hoặc rối loạn kinh nguyệt sau các thủ thuật sản phụ khoa.

Nếu chưa được đánh giá đầy đủ bằng siêu âm Doppler, chụp CT mạch hoặc chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) mà tiếp tục can thiệp vào buồng tử cung, người bệnh có nguy cơ chảy máu nặng do làm tổn thương ổ dị dạng mạch máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ sau sinh, sau sảy thai, sau hút hoặc nạo thai hoặc sau các thủ thuật can thiệp vào buồng tử cung nếu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, ra máu nhiều bất thường, đau bụng, mệt mỏi, hoa mắt hoặc chóng mặt cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và xác định nguyên nhân.

Không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà vì việc chậm trễ có thể dẫn đến mất máu nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm.

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