Hơn 13 năm điều trị, hai mẹ con cùng khỏi chức năng viêm gan B

Hơn 13 năm trước, chị N.T.H. (36 tuổi, Hà Nội) nhận tin mình mắc viêm gan B mạn tính thể hoạt động trong tâm trạng đầy lo lắng. Điều khiến chị trăn trở hơn cả là con gái nhỏ - cháu N.H.L. - cũng được xác định đã nhiễm virus viêm gan B do lây truyền từ mẹ sang con.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chị H. chia sẻ, trước đó chị không biết mình mang virus viêm gan B nên khi sinh con, trẻ không được tiêm huyết thanh kháng viêm gan B và vaccine phòng bệnh ngay sau sinh để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.

Khoảng hai năm sau khi sinh, chị bắt đầu xuất hiện các biểu hiện mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém, da và mắt vàng hơn bình thường. Kết quả thăm khám cho thấy chị mắc viêm gan B mạn tính thể hoạt động, men gan tăng cao và cần điều trị ngay.

Kết quả xét nghiệm cũng xác định cháu bé cũng đã nhiễm viêm gan B.

“Thời điểm đó tôi rất lo lắng khi biết cả hai mẹ con đều mắc bệnh. Tuy nhiên, được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, tôi hiểu rằng nếu điều trị đúng và theo dõi đều đặn thì vẫn có thể kiểm soát tốt bệnh”, chị H. nhớ lại.

Ngay sau khi được chẩn đoán, hai mẹ con được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, người trực tiếp điều trị, đã hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thuốc, tái khám định kỳ cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị lâu dài.

Suốt 13 năm chị H. tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, duy trì uống thuốc đều đặn. Với cháu L., việc sử dụng thuốc kháng virus từ khi mới 3 tuổi dần trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày.

Song song với điều trị, hai mẹ con cũng duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và vận động phù hợp nhằm bảo vệ chức năng gan và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả tích cực. Sau 6 năm điều trị, cháu N.H.L. đạt khỏi chức năng viêm gan B. Kết quả xét nghiệm cho thấy HBsAg âm tính, cơ thể đã hình thành kháng thể bảo vệ với nồng độ anti-HBs khoảng 100 IU/ml và không còn phải sử dụng thuốc kháng virus.

Đối với chị H., sau 13 năm bền bỉ điều trị và theo dõi, xét nghiệm mới nhất ghi nhận HBsAg đã âm tính, dù hiện chưa xuất hiện kháng thể bảo vệ. Đây là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình điều trị viêm gan B mạn tính.

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, viêm gan B mạn tính hiện nay là bệnh có thể kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và điều trị đúng chỉ định. Một số trường hợp có thể đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B, từ đó làm giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành xơ gan, ung thư gan và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Khỏi chức năng viêm gan B được hiểu là tình trạng mất kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg âm tính) kéo dài, có hoặc không xuất hiện kháng thể bảo vệ anti-HBs. Đây được xem là mục tiêu điều trị tối ưu hiện nay, giúp giảm đáng kể nguy cơ xơ gan, ung thư gan và các biến chứng liên quan đến viêm gan B mạn tính. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần được theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

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(Nguồn: Nhân Dân)

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