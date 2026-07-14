Hoa hậu, idol TikTok trong đường dây mại dâm cao cấp bị xử lý ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 2 bị can là Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, quê Bắc Ninh) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trong đó, Thảo được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây môi giới mại dâm “đi tour” xuyên Việt với giá lên đến 150 triệu đồng, có nhiều “nàng hậu” và idol TikTok; Vi Thị Nụ được xác định là đối tượng môi giới tích cực.

Công an lấy lời khai các cô gái trong đường dây.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ án điển hình cho hoạt động mại dâm thời công nghệ khi các đối tượng sử dụng mạng xã hội để kết nối, giao dịch và thanh toán bằng tiền điện tử.

Điều đáng chú ý, các đối tượng bán dâm trong vụ án này có cả hoa hậu, á hậu và idol TikTok nổi tiếng. Điều này cho thấy đã có sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức xã hội. Các cuộc thi hoa hậu được tổ chức nhiều, thiếu kiểm soát dẫn đến không ít những hoa hậu, á hậu đã lợi dụng danh hiệu của mình để bán dâm giá cao, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Từ thông tin vụ án, theo luật sư Cường, đây là vụ án môi giới mại dâm quy mô lớn, diễn ra trên không gian mạng, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dâm ở nhiều địa phương, phương thức thủ đoạn tinh vi, có sử dụng công nghệ cao dẫn đến khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tội phạm.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, hành vi mua dâm và bán dâm thông thường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (trừ trường hợp mua dâm người dưới 18 tuổi hoặc cố tình lây truyền HIV cho người khác). Đối với hành vi môi giới mại dâm (kết nối, dẫn dắt giữa người mua dâm và người bán dâm để thu lại bất chính) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003, “bán dâm” là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Còn “mua dâm” là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Điều 4 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống mại dâm gồm: mua dâm; bán dâm; chứa mại dâm; tổ chức hoạt động mại dâm; cưỡng bức bán dâm; môi giới mại dâm; nảo kê mại dâm; lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm; các hành vi khác liên quan đến hoạt động mại dâm theo quy định của pháp luật...

Như vậy, dưới góc độ pháp lý, mua bán dâm ở Việt Nam là hành vi vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm. Do đó, nếu vi phạm hành vi này, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, hành vi mua bán dâm bị xử lý quy định tại các Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, với hành vi mua dâm sẽ có mức phạt là phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, còn hành vi bán dâm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức phạt là phạt tiền từ 300.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Theo luật sư Cường, mức phạt trên đã tăng lên so với Nghị định trước đây, tuy nhiên với giá bán dâm từ 5.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng như mức giá đã được phát hiện trong vụ án trên cho thấy lý do khiến các gái bán dâm không sợ phạt, bởi số tiền bán dâm cao mà không ít các cô gái có nhan sắc, thậm chí có danh hiệu, nổi tiếng cũng sẵn sàng bán dâm để thỏa mãn nhu cầu vật chất.

Trên thực tế thời gian qua, không ít người đẹp có danh hiệu bị phát hiện tham gia các đường dây bán dâm do bị lôi kéo, sa ngã hoặc do tham lợi ích vật chất mà xem nhẹ nhân phẩm. Điều đáng chú ý, không ít trường hợp từ gái bán dâm trở thành đối tượng môi giới mại dâm.

Dưới góc độ pháp lý, nếu bán dâm thông thường sẽ bị phạt vi phạm hành chính nhưng nếu giới thiệu bạn bè, người quen cùng bán dâm hoặc giới thiệu những người bán dâm cho người mua dâm đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, là hành vi môi giới mại dâm nên người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định gái bán dâm không chỉ thực hiện hành vi bán dâm mà còn thực hiện hành vi môi giới mại dâm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với hành vi bán dâm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi môi giới mại dâm theo Điều 328 Bộ luật Hình sự về Tội môi giới mại dâm.

Trong vụ án trên, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của từng đối tượng trong đường dây, có đối tượng có thể có một hành vi là mua dâm, bán dâm hoặc môi giới mại dâm, cũng có thể có những đối tượng thực hiện nhiều hành vi, trong đó có cả hành vi bán dâm và môi giới mại dâm.

Bởi vậy, trong một số trường hợp, gái bán dâm vẫn bị xử lý hình sự nếu có thêm hành vi môi giới mại dâm. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân gái bán dâm kết nối được với người mua dâm để thực hiện hành vi mua bán dâm, để làm rõ hành vi môi giới mại dâm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi có liên quan đến hoạt động mại dâm. Các đối tượng tiếp tay, giúp sức cho hành vi mua bán dâm đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những nơi diễn ra hoạt động mua bán dâm, nếu người quản lý các khu vực đó biết có hành vi mua bán dâm xảy ra mà vẫn bỏ mặc, người quản lý các khu vực đó cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa mại dâm theo quy định tại điều 327 BLHS.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đặc biệt là sẽ làm rõ hoạt động của các đối tượng trên mạng xã hội để tăng cường quản lý các hội nhóm, các nền tảng số để tránh việc các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng xã hội, tiền kỹ thuật số, các hội nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm tội.

Thông tin vụ án, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm kín Telegram mang tên “Rachel Premium Edition” và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là TPHCM và Hà Nội và xác lập Chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ. Quá trình điều tra xác định các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán qua USDT và tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không có địa điểm cố định, chủ yếu tự thỏa thuận địa điểm phạm tội, gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát. Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an bắt quả tang 2 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận mua bán dâm qua nhóm “Rachel Premium Edition” do đối tượng sử dụng nickname “Rachel” trực tiếp điều hành. Hình thức chủ yếu là đi tour từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với giá 18 triệu đồng/ngày. Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo tại căn hộ chung cư thuê ở Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Thảo là đối tượng chủ mưu, đóng vai trò Admin của nhiều nhóm Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có nhiều hoa hậu, á hậu và idol TikTok. Khách phải đóng phí hội viên từ 500.000 đồng (nhóm thường) đến 2.000.000 đồng (nhóm cao cấp) để xem “hàng”. Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng/lần (tàu nhanh) đến 150 triệu đồng/lần (đi tour 2-5 ngày). Vi Thị Nụ (SN 2005, trú phường Phương Liễu, Bắc Ninh) là đối tượng môi giới tích cực. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

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