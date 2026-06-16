Hải Phòng yêu cầu điều tra vụ va chạm tàu du lịch vịnh Lan Hạ

Liên quan vụ va chạm giữa 2 tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ (Đặc khu Cát Hải), ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 7104.

Hiện trường vụ va chạm giữa tàu du lịch và thuyền máy chở khách trên Vịnh Lan Hạ.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Xây dựng, UBND Đặc khu Cát Hải và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải đường thủy, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Xây dựng, UBND đặc khu Cát Hải tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản lý đối với các phương tiện vận tải khách du lịch đường thủy đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các phương tiện tender bằng gỗ vận chuyển khách du lịch trên vịnh Lan Hạ; tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

UBND đặc khu Cát Hải được giao tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với các chủ phương tiện khi vận chuyển khách du lịch phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; ứng phó, cứu hộ, cứu nạn đối với các tình huống tai nạn, sự cố phát sinh trên các tuyến, điểm du lịch đường thủy.

Các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa nói riêng và an toàn giao thông nói chung.

Trước đó, khoảng 9h15 ngày 14/6, Cảng vụ khu vực I nhận được tin báo từ ông Đỗ Văn Tình, thuyền trưởng phương tiện HP-5665, về vụ va chạm giữa hai tàu chở khách trên vịnh Lan Hạ.

Theo đó khoảng 9h5 cùng ngày, khi phương tiện HP-5665 và phương tiện HP-3847 đang hành trình song song tại khu vực cửa Vạn Bội, phương tiện HP-3847 bất ngờ bị dạt mũi sang phải, dẫn đến va chạm với phương tiện HP-5665. Hậu quả, phương tiện HP-3847 bị chìm, toàn bộ 10 hành khách và 1 thuyền viên trên phương tiện HP-3847 đã được các xuồng hoạt động gần khu vực cứu vớt, đưa lên phương tiện HP-5665 an toàn.

Trong số các hành khách có bà Nguyễn Thị Nam (SN 1983) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đặc khu Cát Hải, tuy nhiên đã tử vong.

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