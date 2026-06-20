Hai đoàn tàu va chạm ở Anh, nhiều ngươi thương vong

AP đưa tin, một đoàn tàu từ Corby đến London St. Pancras và một đoàn tàu khác từ Nottingham đến London St. Pancras đã xảy ra va chạm bên ngoài thị trấn Bedford vào khoảng 17h15 chiều 19/6.

Các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng điều động nhiều nguồn lực đến hiện trường, bao gồm cả trực thăng cứu thương và đội xử lý sự cố nguy hiểm từ Cơ quan Dịch vụ Cứu thương Đông nước Anh, để hỗ trợ nạn nhân.

"Một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các lực lượng đang tiếp tục ứng phó tại hiện trường", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố hôm 19/6.

Vụ hai đoàn tàu va chạm xảy ra bên ngoài thị trấn Bedford ngày 19/6/2026. Ảnh: Jamie Lashmar/PA /AP.

Theo Cơ quan Dịch vụ Cứu thương Đông nước Anh, 11 người bị thương ở mức độ rất nặng, 22 người bị thương nặng và 56 người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn.

Eddie Dempsey, Tổng thư ký của Liên đoàn Công nhân Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Quốc gia, cho biết nạn nhân thiệt mạng là một lái tàu.

Peter Knapp, một hành khách, kể lại rằng ông đang ở toa tàu cuối cùng khi vụ va chạm xảy ra mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

“Đột nhiên, tôi bị hất văng vào chiếc ghế phía trước, rồi tôi thấy khói bốc lên. Mọi người khóc lóc, la hét. Ai nấy đều rất sợ hãi và hoang mang. Tôi tỉnh lại và thấy rất nhiều người bị thương. Sau đó, tôi tìm cách ra khỏi tàu”, Knapp nhớ lại.

Những bức ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người được đưa ra xe cứu thương đỗ trên con đường chạy song song với đường ray xe lửa.

Công đoàn RMT, đại diện cho nhiều công nhân đường sắt, cho biết họ đang theo dõi tình hình và bày tỏ lo ngại về các báo cáo về "thương tích nghiêm trọng" mà cả nhân viên đường sắt và hành khách gặp phải.

Cuộc điều tra về vụ tai nạn nghiêm trọng đang được tiến hành.

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