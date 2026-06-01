Động kinh sau đột quỵ – biến chứng thần kinh nguy hiểm dễ bị bỏ sót

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh từng bị nhồi máu não vùng thái dương cách đây một năm.

Hình ảnh tổn thương cũ đã dịch hoá, có dải lắng đọng hemosiderin thuỳ thái dương trái - Ảnh BVCC

​Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI) không ghi nhận tổn thương mới, giúp loại trừ khả năng xuất huyết não hoặc nhồi máu não tái phát. Tuy nhiên, điện não đồ (EEG) lại phát hiện các hoạt động kịch phát dạng sóng nhọn khu trú tại vùng thái dương - vị trí từng có ổ tổn thương do đột quỵ trước đó.

Bệnh nhân được chẩn đoán động kinh sau đột quỵ với cơn động kinh toàn thể co giật và được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng động kinh nhằm dự phòng tái phát. Sau điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân tỉnh táo và không xuất hiện thêm cơn co giật trong quá trình theo dõi..

Hình ảnh điện não đồ (EEG) phát hiện các hoạt động nhọn kịch phát đồng thì 2 bán cầu - Ảnh BVCC

BSCKI Đinh Thị Thanh, Khoa Điều trị Thần kinh - Đột quỵ bán cấp, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, vùng thái dương là một trong những khu vực có ngưỡng co giật thấp của não bộ. Sau đột quỵ, các tế bào thần kinh tại đây có thể bị tổn thương và hình thành sẹo não, tạo nên những "ổ phát nhịp" điện bất thường.

Khi các xung điện bất thường này lan rộng sang các vùng não khác, người bệnh có thể xuất hiện cơn co giật, mất ý thức hoặc các biểu hiện thần kinh thoáng qua dù không có tổn thương não mới.

Đây cũng là lý do nhiều bệnh nhân sau đột quỵ vẫn có nguy cơ xuất hiện động kinh sau nhiều tháng hoặc nhiều năm kể từ thời điểm mắc bệnh.

BSCKI Đinh Thị Thanh thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

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Theo BSCKI Đinh Thị Thanh, có hai dạng động kinh thường gặp sau đột quỵ gồm:

Động kinh sớm: thường xảy ra trong vòng 7 ngày đầu sau đột quỵ, thậm chí có thể xuất hiện ngay trong 24 - 48 giờ đầu.

Các cơn động kinh ở giai đoạn này thường liên quan đến tổn thương não cấp tính như phù não, xuất huyết não hoặc rối loạn điện giải. Người bệnh có thể xuất hiện co giật cục bộ hoặc co giật toàn thể.

Động kinh muộn: xuất hiện sau 7 ngày kể từ thời điểm đột quỵ và có thể xảy ra sau vài tuần, vài tháng hoặc nhiều năm.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến các thay đổi cấu trúc vĩnh viễn của não như sẹo não (gliosis) hoặc nang hoại tử. Những tổn thương này tạo ra các ổ kích thích bất thường, làm gia tăng nguy cơ phát sinh cơn động kinh..

BSCKI Đinh Thị Thanh nhấn mạnh, một trong những đặc điểm nguy hiểm của động kinh là cơn bệnh xuất hiện đột ngột, người bệnh có thể mất ý thức hoàn toàn và không nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh.

Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn trong sinh hoạt và lao động hằng ngày. Nếu cơn động kinh xảy ra khi đang lái xe, người bệnh không thể xử lý tình huống giao thông. Nếu đang nấu ăn, làm việc trên cao hoặc vận hành máy móc, nguy cơ bỏng, té ngã hoặc chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra.

Ngoài ra, người bệnh còn có nguy cơ chấn thương phần mềm, gãy xương hoặc chấn thương sọ não do ngã trong cơn co giật.

"Động kinh sau đột quỵ nếu không được phát hiện và điều trị đúng có thể dẫn tới nhiều hệ lụy như suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm lý, trầm cảm và gia tăng nguy cơ chấn thương do té ngã", BSCKI Đinh Thị Thanh nhấn mạnh.

Để hạn chế nguy cơ tái phát cơn động kinh, người bệnh cần: Tuân thủ điều trị, không tự ý ngừng thuốc kháng động kinh hoặc thuốc điều trị tăng huyết áp khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Tái khám đúng hẹn, theo dõi các dấu hiệu bất thường như mất ý thức thoáng qua, giật cơ cục bộ để được điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời. Duy trì lối sống lành mạnh, tránh thức khuya, căng thẳng kéo dài và hạn chế tối đa rượu bia - những yếu tố có thể kích hoạt cơn co giật. Chủ động đảm bảo an toàn trong sinh hoạt. Người có tiền sử động kinh không nên tự lái xe hoặc ở một mình tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

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