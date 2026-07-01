Đau hông lưng nhiều năm, phát hiện dị tật niệu quản hiếm gặp bẩm sinh

Đây là nguyên nhân khiến người bệnh bị đau vùng hông lưng phải kéo dài suốt nhiều năm nhưng không được chẩn đoán chính xác.

Bệnh nhân Hà Văn H. (29 tuổi, trú tại xã Mỹ Thái, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau vùng hông lưng phải kéo dài.

Theo bệnh sử, từ nhỏ người bệnh đã nhiều lần xuất hiện các cơn đau tại vùng hông lưng phải. Thời gian gần đây, cơn đau xuất hiện với tần suất nhiều hơn, âm ỉ kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Mặc dù đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế, nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) dựng hình hệ tiết niệu cho thấy bệnh nhân mắc dị tật niệu quản đi sau tĩnh mạch chủ dưới, một bất thường bẩm sinh hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/1.500 người.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ở người mắc dị tật này, niệu quản không đi theo vị trí giải phẫu bình thường mà vòng ra phía sau tĩnh mạch chủ dưới. Khi bị mạch máu lớn chèn ép, dòng chảy của nước tiểu từ thận xuống bàng quang bị cản trở, lâu dài có thể gây ứ nước tại thận, giãn niệu quản, suy giảm chức năng thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị giãn thận phải độ I và giãn đoạn đầu niệu quản tới 20 mm, phù hợp với tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu do dị tật bẩm sinh.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi sau phúc mạc, bóc tách niệu quản, cắt rời đoạn bị chèn ép, đưa niệu quản ra phía trước tĩnh mạch chủ dưới rồi nối lại nhằm tái lập đường lưu thông nước tiểu bình thường.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, ít đau, có thể vận động và đi lại sớm. Quá trình hồi phục diễn biến tốt và dự kiến xuất viện sau khoảng 5 ngày điều trị.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật nội soi sau phúc mạc là phương pháp điều trị hiệu quả đối với những trường hợp niệu quản đi sau tĩnh mạch chủ dưới có triệu chứng. Phương pháp này giúp giải phóng chèn ép, khôi phục lưu thông nước tiểu, đồng thời hạn chế xâm lấn, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiết niệu để được thăm khám nếu xuất hiện các dấu hiệu:

- Đau vùng hông lưng kéo dài hoặc tái phát nhiều lần.

- Đau hông lưng không rõ nguyên nhân, điều trị không cải thiện.

- Có biểu hiện nghi ngờ tắc nghẽn đường tiết niệu.

Việc chẩn đoán sớm giúp phát hiện các bất thường bẩm sinh hoặc bệnh lý đường tiết niệu, từ đó điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ giãn thận, suy giảm chức năng thận và các biến chứng do tắc nghẽn kéo dài.

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