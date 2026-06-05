Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên

AP đưa tin ngày 5/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên vào tuần tới. Chuyến đi này sẽ là bước đi mới nhất trong nhiều động thái của Trung Quốc nhằm củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên.

Theo các bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc và Triều Tiên, ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên vào ngày 8 và 9/6. Chuyến thăm Triều Tiên gần đây nhất của ông Tập diễn ra vào tháng 6/2019.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua News.

Trong năm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã nỗ lực tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và cũng là nhà cung cấp viện trợ của Triều Tiên.

"Chuyến thăm Triều Tiên sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tái khẳng định ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng cũng như bảo vệ các lợi ích chiến lược ở Đông Bắc Á", William Yang, chuyên gia phân tích của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, bình luận.

Chuyến đi này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lần lượt tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thông báo về chuyến đi được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên công bố một cơ sở mới sản xuất vật liệu chế tạo bom hạt nhân. Cơ sở này được cho là một nhà máy làm giàu uranium, song Triều Tiên chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó, vào tháng 9/2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, để dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn.

Khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cam kết ủng hộ lẫn nhau cũng như tăng cường hợp tác giữa hai nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Khôi phục chuyến tàu khách Trung Quốc - Triều Tiên hồi tháng 3/2026