Cháy lớn tại cảng cá Tam Quan, nhiều tàu lớn bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 20h10 tối 9/7. Một tàu cá neo đậu tại cảng cá Tam Quan bất ngờ bốc cháy, kèm theo nhiều tiếng nổ. Chiếc tàu khi đang bị cháy đã bị đứt dây neo, gặp lúc gió lớn trôi và va vào khu vực bến neo đậu trước Công ty CP Thủy sản Hoài Nhơn khiến lửa lan sang nhiều tàu cá khác đang neo đậu tại đây.

Nhiều tàu cá đang neo đậu tại cảng Tam Quan bốc cháy trong đêm.



Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngư dân cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương tham gia chữa cháy; đồng thời di dời nhiều tàu cá lân cận đến khu vực an toàn nhằm ngăn đám cháy lan rộng, giảm thiểu thiệt hại.

Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc - ông Nguyễn Văn Hóa, cho biết, các lực lượng chức năng cùng địa phương đang tập trung khống chế đám cháy. Các lực lượng của phường có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng để trực tiếp chữa cháy.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn

Để khống chế đám cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ từ khu vực huyện Phù Mỹ (cũ), đồng thời huy động lực lượng PCCC tại Hầm Bình Đê (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng tăng cường lực lượng, phương tiện phối hợp khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa lan sang các tàu cá đang neo đậu lân cận.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió lớn và thủy triều rút khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận hiện trường. Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, làm mát khu vực xung quanh để ngăn ngừa cháy lan.

Đã có 8 tàu cá của ngư dân bị thiệt hại do hoả hoạn

Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã tách được cụm 4 tàu cá cháy hoàn toàn ra khu vực riêng nhằm hạn chế cháy lan. Đồng thời, nhiều tàu cá bị cháy một phần đã được lai dắt ra khỏi khu vực nguy hiểm và dập tắt ngọn lửa.

Theo thống kê ban đầu của địa phương, đã có 8 tàu cá của ngư dân bị cháy, trong đó 6 chiếc bị cháy hoàn toàn, 2 chiếc cháy một phần; không có thiệt hại về người. Cụ thể, 6 tàu cá bị cháy tất cả ngư cụ, dầu dự trữ và vật tư trang thiết bị phục vụ đi biển, gồm 2 tàu của phường Hoài Nhơn Đông, 3 tàu của phường Hoài Nhơn Bắc và 1 tàu của phường Hoài Nhơn.

Các tàu bị thiệt hại do cháy đều là tàu khai thác hải sản xa bờ của ngư dân địa phương, có giá trị lớn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.