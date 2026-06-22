Chàng trai Nhật kể chuyện đời thường tại miền Tây Việt Nam

Những video ghi lại cuộc sống đời thường ở miền Tây giúp Naoki Okamura (sinh năm 1994) trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều cư dân mạng. Người mẫu tự do kiêm huấn luyện viên thể hình đến từ Nhật Bản cho biết, điều khiến anh thích thú không chỉ là việc chia sẻ trải nghiệm, mà còn là những cuộc trò chuyện dưới phần bình luận.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Naoki cho biết, anh không xem những người theo dõi là "khán giả" mà là những người đồng hành trong hành trình khám phá Việt Nam.

"Sống một mình ở Việt Nam, mỗi bình luận giống như một cuộc trò chuyện thật. Điều đó giúp tôi hiểu người Việt nghĩ gì, cảm gì và cũng là cách để tôi học tiếng Việt mỗi ngày", anh nói.

Naoki chia sẻ hình ảnh lần đầu mặc áo ba lỗ khi sống ở miền Tây. Anh viết trên trang cá nhân: "Bữa giờ toàn mặc áo sơ mi mà ai cũng nói: 'Đi miền Tây là phải mặc áo ba lỗ nha!' nên tôi nghe theo thử. Ai ngờ mặc vào thấy mát, thoải mái dễ sợ. Không hiểu sao càng mặc càng thấy thương miền Tây thêm nữa".

Không chỉ những tương tác trên mạng xã hội, cuộc sống ở miền Tây cũng để lại trong Naoki nhiều ấn tượng đẹp. Với chàng trai Nhật Bản, điều đáng quý nhất là sự tự nhiên và ấm áp của con người nơi đây.

Theo Naoki, mọi người sẵn sàng bắt chuyện, cười nói hay mời ăn uống mà không hề giữ khoảng cách, đến mức nhiều lúc anh quên mất mình là người nước ngoài.

Một trong những ký ức khiến anh nhớ nhất là những lần được người lạ giúp đỡ hoặc mời ăn uống mà không cần bất kỳ lý do nào. Những hành động nhỏ nhưng chân thành ấy khiến Naoki lưu giữ rất lâu và càng thêm yêu mến vùng đất này.

Từ những trải nghiệm ấy, Naoki càng tin vào cách mình lựa chọn khám phá một đất nước: tự quan sát và tự cảm nhận thay vì dựa vào những lời kể hay những hình dung có sẵn.

"Không phải Việt Nam có khác với tưởng tượng hay không, mà đơn giản là nơi này phù hợp với tôi", anh bày tỏ.

Naoki hòa nhập vào cuộc sống nông thôn ở Việt Nam.

Naoki cho biết anh chưa có ý định trở về cuộc sống quen thuộc ở Nhật Bản. Với anh, nơi đây mang đến những cảm xúc và trải nghiệm mà trước đây ít khi có được.

"Nếu ở Nhật mọi thứ ổn định thì ở Việt Nam, tôi cảm thấy có sự chuyển động, có cảm xúc và có những câu chuyện mới mỗi ngày", anh chia sẻ.

Việc lựa chọn gắn bó với Việt Nam cũng khiến Naoki thay đổi cách nhìn về thành công. Nếu trước đây anh coi thành công là đạt được những mục tiêu rõ ràng, thì hiện tại đó đơn giản là cảm giác mỗi ngày đều đáng sống và không phải hối tiếc về lựa chọn của mình.

Naoki đi dép lê, ngồi ăn cùng người dân miền Tây.

Nói về chuyện tình cảm, Naoki cho biết câu nói "sang Việt Nam tìm vợ" chỉ là một cách đùa vui. Dù vậy, anh luôn cởi mở với một mối quan hệ nghiêm túc nếu mọi thứ đến một cách tự nhiên.

Theo Naoki, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ lâu dài không phải sự hoàn hảo mà là sự chân thành và cảm giác thoải mái khi ở cạnh nhau.

"Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần cả hai có thể là chính mình mà không phải gồng lên", chàng trai Nhật Bản bày tỏ.