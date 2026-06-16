Cái chết đau lòng của 'Người nhện Yemen' khi leo miệng núi lửa

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, một nhà thám hiểm được biết đến với biệt danh “Người nhện của Yemen” đã tử vong sau khi rơi xuống miệng núi lửa ở Yemen trong lúc cố gắng leo lên các vách đá dựng đứng mà không sử dụng thiết bị an toàn.

"Al-Qaqa Ibn Antar, 30 tuổi, đang leo lên các bức tường dốc đứng của miệng núi lửa Hardah Dam ở tỉnh Dhale, miền nam Yemen, vào ngày 12/6 thì bị trượt tay và rơi xuống miệng núi lửa sâu 120 mét", Cơ quan Phòng vệ Dân sự Yemen thông tin.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể của nhà thám hiểm Al-Qaqa Ibn Antar ra khỏi miệng núi lửa ngày 13/6/2026. Ảnh: Cơ quan Phòng vệ Dân sự Yemen/AP.

Đoạn video dài 10 giây ghi lại vụ việc cho thấy Antar đang leo lên một vách đá mà không có bất kỳ thiết bị an toàn nào. Trên vách đá mà anh đang leo có những dòng chữ tiếng Ả Rập được viết bằng sơn trắng. Anh được nhìn thấy đang bám vào vách đá bằng tay phải, tay trái giơ lên không trung, trước khi dường như mất lực bám và rơi xuống.

Các đội cứu hộ, bao gồm cả chuyên gia lặn, đã được điều động để tìm kiếm thi thể của Antar. Thi thể anh được phát hiện ở độ sâu 30m dưới mặt nước. Cơ quan chức năng cho biết chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ kéo dài 4 giờ này gặp khó khăn do địa hình dốc đứng.

Hardah Dam là một miệng núi lửa độc đáo nằm gần thành phố Damt, thuộc tỉnh Dahle, miền nam Yemen. Đây là một địa danh nổi bật của khu vực, với các vách đá dựng đứng và một hồ nước nóng ở đáy miệng núi lửa.

Antar nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội nhờ đăng tải các video ghi lại cảnh anh thực hiện màn leo núi mạo hiểm tại những địa hình hiểm trở nhất Yemen. Các video của anh thường xuyên lan truyền mạnh mẽ. Trong một video, anh được nhìn thấy treo mình trên mép vách đá chỉ bằng đôi tay trần, hai chân lơ lửng trên sườn dốc, thực hiện màn trình diễn đầy rủi ro mà không có thiết bị bảo hộ.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Yemen đã kêu gọi những người leo núi và tham gia các môn thể thao mạo hiểm tuân thủ các quy trình an toàn, đồng thời khuyến cáo nên sử dụng “thiết bị bảo hộ phù hợp để tránh những sự cố tương tự”.

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