Ca mổ nghẹt thở giành sự sống cho bệnh nhân 84 tuổi vỡ phình động mạch chủ

Trước đó, bệnh nhân được phát hiện có hai túi phình ở động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực. Dù bác sĩ đã khuyến cáo phẫu thuật chủ động, người bệnh quyết định trì hoãn vì tuổi cao.

Trước khi vào viện cụ ông đột ngột đau bụng dữ dội, rơi vào tình trạng choáng, mạch và huyết áp không đo được. Kết quả siêu âm và chụp MSCT khẩn cấp cho thấy khối phình động mạch chủ bụng kích thước lớn đã vỡ, máu tràn vào khoang sau phúc mạc.

Theo thống kê y học, vỡ phình động mạch chủ bụng nếu không được phẫu thuật có tỷ lệ tử vong 100%. Ngay cả khi được đưa lên bàn mổ kịp thời, tỷ lệ tử vong vẫn ở mức 85–90%.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định mổ tối khẩn. Ngay khi mở bụng, bệnh nhân ngưng tim, đồng tử giãn do mất máu quá lớn.

Ê-kíp gây mê lập tức sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tưới máu não, đồng thời phẫu thuật viên phải khẩn cấp tìm vị trí vỡ để kẹp chặn động mạch chủ và cầm máu.

ThS.BS Nguyễn Đỗ Thành Nhân, phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết, thử thách đặc biệt nằm ở việc bệnh nhân đồng thời có một khối phình động mạch chủ ngực.

“Khi kẹp động mạch chủ bụng để cầm máu, dòng máu sẽ dội ngược lên nửa thân trên làm huyết áp tăng vọt. Nếu khối phình ở ngực vỡ theo, bệnh nhân có thể tử vong tức thì”, bác sĩ Nhân nói.

Để xử lý nguy cơ này, bác sĩ gây mê chủ động hạ và kiểm soát huyết áp trước thời điểm kẹp mạch nhằm hạn chế mức tăng áp lực đột ngột khi dòng máu dội ngược. Chỉ trong ít phút, ê-kíp đã giải quyết được tình huống, tim bệnh nhân đập trở lại và vượt qua thời khắc nguy kịch.

Do thành mạch của bệnh nhân bị vôi hóa nặng do tuổi cao, rất dễ rách, ê-kíp đã thay thế đoạn động mạch vỡ bằng mạch máu nhân tạo và gia cố bằng keo sinh học.

Sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, khi kẹp được tháo ra, máu ngừng chảy hoàn toàn và mạch đùi hai bên đều bắt rõ, cho thấy tuần hoàn xuống chi dưới đã được tái lập. Vài ngày sau mổ, cụ ông hồi phục, ăn uống bình thường trong sự bất ngờ của gia đình.

Bác sĩ thăm khám chăm sóc vết thương cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Từ ca bệnh này, ThS.BS Nguyễn Đỗ Thành Nhân khuyến cáo, người cao tuổi cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các túi phình động mạch trước khi xuất hiện biến chứng.

Kiểm soát chặt chẽ huyết áp, mỡ máu và đường huyết nếu đã được chẩn đoán có túi phình.

Tuân thủ chỉ định can thiệp ngoại khoa chủ động của bác sĩ, tránh tâm lý trì hoãn vì tuổi cao hoặc sợ phẫu thuật.

Khi có dấu hiệu sau cần đi cấp cứu ngay:

- Đau bụng hoặc đau lưng dữ dội xuất hiện đột ngột.

- Choáng váng, ngất, huyết áp tụt hoặc mạch khó bắt.

- Có tiền sử phình động mạch chủ hoặc bệnh tim mạch mà xuất hiện đau bụng bất thường.

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