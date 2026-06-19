Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chỉ trích đồng minh NATO

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 đã chỉ trích các đồng minh NATO và tuyên bố Lầu Năm Góc sẽ tiến hành một cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng để xem xét lại việc triển khai lực lượng Mỹ ở Châu Âu. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc các nước châu Âu sẽ chịu trách nhiệm về an ninh của chính họ như thế nào.

Cuộc đánh giá này lại là một bất ngờ nữa đối với các nước châu Âu và Canada trong NATO khi họ đang đối mặt với một đồng minh ngày càng khó đoán. Các quan chức và sĩ quan quân đội cấp cao của Mỹ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với châu Âu khi Mỹ rút quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP.

Trong bài phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Hegseth chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu vì đã không cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận các căn cứ ở châu Âu để tiến hành cuộc tấn công vào Iran.

"Những đồng minh này đặt người dân Mỹ và chúng ta vào nguy hiểm khi từ chối cho lực lượng Mỹ quyền tiếp cận, đặt căn cứ và bay qua không phận một cách dễ dàng. Cuộc đánh giá sẽ xem xét liệu Mỹ có được quyền tiếp cận và bay qua không phận đầy đủ khi cần thiết hay không", Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hegseth cũng chỉ trích các chính sách về di cư và bình đẳng giới ở châu Âu, cùng với việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng,...

Tuy nhiên, theo AP, các đồng minh châu Âu và Canada khởi động một nỗ lực chưa từng có để tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng lực lượng vũ trang của họ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte lưu ý hôm 18/6 rằng họ đã chi thêm 90 tỷ đô la cho quốc phòng vào năm ngoái, tăng 20% ​​so với năm 2024. Và trong khi châu Âu đã tiếp nhận một lượng lớn người di cư và người xin tị nạn hơn một thập kỷ trước, hầu hết quốc gia đã thắt chặt biên giới của họ kể từ đó.

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Nguồn video: VTV

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