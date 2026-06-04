Biển quảng cáo ngoài trời Hà Nội: Thời kỳ khó khăn và cuộc chuyển đổi số

Thông tư mới siết chặt từ ngữ quảng cáo khiến các nhà bán hàng trực tuyến phải lập tức thay đổi cách tư vấn trước mỗi phiên livestream.
Người dân Hà Nội chuyển sang mua sắm trực tuyến để tránh nóng, tiết kiệm thời gian và kiểm soát chi tiêu hiệu quả trong mùa hè oi bức.
Hạ tầng tăng tốc, dòng cư dân dịch chuyển cùng sự hiện diện của Vincom Plaza Đan Phượng đang đưa Vinhomes Wonder City trở thành tâm điểm giao thương mới .
Lực lượng chức năng cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý nâng cấp, thay đổi hệ thống pin xe điện, gây nguy cơ tai nạn, cháy nổ và mất an toàn giao thông.
Thiết lập mặt bằng giá thuê vượt trội ngay khi bàn giao, phân khúc căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang chứng minh hiệu suất sinh lời thực tế.
Vượt ra khỏi một kỳ nghỉ dưỡng thuần túy, mùa du lịch hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi của các tour trải nghiệm văn hóa bản địa.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn ngành tài chính–ngân hàng,cuộc thi “Hack (CX) Together 2026” được tổ chức như một sân chơi sáng tạo.
GS.TS Vũ Minh Giang cho rằng, thời Trần là giai đoạn hội tủ những giá trị tiêu biểu của lịch sử Việt Nam, đồng thời là nguồn chất liệu điện ảnh đặc sắc hiếm có.
Hà Nội, ngày 01/06/2026 – VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, chính thức giới thiệu robot hình người đầu tiên mang tên Dyno.
Năm 2026, thị trường bất động sản hạng sang Việt Nam chứng kiến cột mốc mới với sự xuất hiện của bộ sưu tập đặc biệt.