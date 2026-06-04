Khoa học & Đời sống

Thị trường

Biển quảng cáo ngoài trời Hà Nội: Thời kỳ khó khăn và cuộc chuyển đổi số

Trường Hân

Biển bỏ trống, giá thuê cao, doanh nghiệp chuyển hướng sang quảng cáo trực tuyến, phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và truyền thông.

z7888887758847-88fecc6460b09845c29a29aa9c53f2eb.jpg
Dọc các tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào Hà Nội hay khu vực trung tâm đông đúc như Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh không khó để bắt gặp những khung biển quảng cáo khổ lớn trống trơn hoặc chỉ còn trơ lại phần khung sắt. Có những vị trí từng treo quảng cáo của các thương hiệu bất động sản, ô tô hay điện tử lớn suốt nhiều năm, nay bị bỏ không trong thời gian dài.
z7888887774360-78be850bda6256fe80cd24f0746ab5c7.jpg
Theo ghi nhận của các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo ngoài trời, thị trường billboard tại Hà Nội đang trải qua giai đoạn khó khăn rõ rệt. Dù nhu cầu quảng bá thương hiệu vẫn tồn tại, ngân sách truyền thông của nhiều doanh nghiệp lại đang dịch chuyển mạnh sang nền tảng số. Theo số liệu từ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và báo cáo thị trường quảng cáo của Statista, quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam liên tục tăng trưởng hai con số trong những năm gần đây, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng ngân sách truyền thông.
z7888887772670-56082317a9416efbe06a228a90797246.jpg
Hà Nội hiện là một trong những địa phương có mật độ biển quảng cáo ngoài trời lớn nhất cả nước. Theo thống kê từng được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố trong các đợt rà soát quy hoạch quảng cáo ngoài trời, thành phố có hàng nghìn vị trí quảng cáo tấm lớn, tập trung dọc các tuyến giao thông huyết mạch, khu đô thị mới và các nút giao đông phương tiện. Đặc biệt, khu vực đường Vành đai 3 trên cao, Phạm Văn Đồng, Đại lộ Thăng Long hay cửa ngõ sân bay Nội Bài được xem là “đất vàng” của billboard ngoài trời do lưu lượng xe lớn và khả năng nhận diện cao.
z7888671519807-6cd876c33cc89f6475ddcb96dab2c09e.jpg
Tuy nhiên, chi phí thuê những vị trí này không hề rẻ. Theo khảo sát thị trường quảng cáo ngoài trời tại Hà Nội, giá thuê một biển quảng cáo cỡ lớn ở vị trí đẹp có thể từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm, chưa bao gồm chi phí sản xuất, lắp đặt và vận hành. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bắt đầu cân nhắc hiệu quả đầu tư. Trong khi quảng cáo online cho phép đo lường chi tiết lượt tiếp cận, độ tuổi, hành vi khách hàng và tối ưu ngân sách theo thời gian thực, billboard truyền thống lại khó đưa ra dữ liệu cụ thể về hiệu quả chuyển đổi.
z7888678882209-25b014acbad0cfd68942a3ce00a59675.jpg
Chị Trần Thị B.H. - Trưởng phòng truyền thông một công ty đồ gia dụng tại Hà Nội cho rằng quảng cáo ngoài trời hiện không còn là lựa chọn ưu tiên với nhiều doanh nghiệp trẻ. “Nếu trước đây billboard là biểu tượng thể hiện độ lớn thương hiệu, thì bây giờ doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn tới hiệu quả thực tế. Họ muốn biết bỏ ra một đồng quảng cáo sẽ thu về bao nhiêu khách hàng,” chị nhận định.
z7888764934507-f81b51b25ad599fb50ca839d95f0d8b5.jpg
Nhóm khách hàng còn duy trì quảng cáo billboard chủ yếu là các thương hiệu lớn trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, ô tô, điện tử hoặc hàng tiêu dùng nhanh. Đây là những doanh nghiệp cần độ phủ thương hiệu rộng và có ngân sách marketing lớn. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và startup hiện có xu hướng chuyển sang quảng cáo trên mạng xã hội, nền tảng video ngắn hoặc sử dụng KOL, KOC để tiếp cận khách hàng nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
z7888671532413-3dbfeb3d80e943c5833ee73388358156.jpg
Không chỉ áp lực cạnh tranh với quảng cáo số, billboard ngoài trời còn gặp khó do thay đổi hành vi người dùng đô thị. Ở những tuyến đường đông đúc, người tham gia giao thông thường di chuyển nhanh, khó tập trung lâu vào nội dung quảng cáo như trước. Ngoài ra, việc Hà Nội siết quản lý trật tự đô thị, quy hoạch quảng cáo và yêu cầu về an toàn kết cấu cũng khiến nhiều vị trí quảng cáo bị hạn chế hoặc phải tháo dỡ.
z7888671535199-ac56cb9cbfde2238d627b0b4f4df327b.jpg
Giữa những tuyến đường đông đúc của Hà Nội, các khung biển quảng cáo bỏ trống phần nào phản ánh sự dịch chuyển của ngành truyền thông hiện đại. Khi doanh nghiệp ngày càng ưu tiên hiệu quả đo lường và khả năng tiếp cận trực tiếp khách hàng, quảng cáo ngoài trời không còn là “ông vua” độc tôn như trước. Và trong cuộc cạnh tranh đó, những tấm billboard khổng lồ đang đứng trước bài toán phải tự làm mới mình nếu không muốn tiếp tục rơi vào cảnh “treo khung chờ khách”.
xe-bus.jpg
Dù vậy, quảng cáo ngoài trời chưa hoàn toàn mất chỗ đứng. Ngày càng nhiều màn hình LED kỹ thuật số cỡ lớn tại trung tâm thương mại, ngã tư đông người hoặc trạm dừng tàu xe, được đánh giá linh hoạt hơn do có thể thay đổi nội dung liên tục, trình chiếu video và tạo hiệu ứng thị giác mạnh hơn. Một số doanh nghiệp cũng bắt đầu kết hợp quảng cáo ngoài trời với công nghệ số như mã QR, tương tác mạng xã hội hoặc chiến dịch đa nền tảng.
﻿Ảnh: New Vision Ad
Mời quý độc giả xem video: Biển quảng cáo cỡ lớn sắp 'hết thời', ế ẩm tại Thủ đô

bài liên quan
#quảng cáo ngoài trời #biển quảng cáo #Hà Nội #marketing #billboard #biển quảng cáo cỡ lớn
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top