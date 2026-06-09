Bé gái 2 tuổi bị nhiều bọ chét ký sinh trên màng nhĩ do tiếp xúc chó mèo

Theo thông tin từ gia đình, trẻ thường xuyên có biểu hiện ngứa tai và hay đưa tay ngoáy tai. Lo lắng trước tình trạng kéo dài, người nhà đã đưa trẻ đến bệnh viện để thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng.



Qua nội soi tai, các bác sĩ ghi nhận ống tai ngoài thông thoáng, màng nhĩ còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, trên bề mặt màng nhĩ xuất hiện nhiều dị vật nhỏ màu đen đang di chuyển. Kết quả kiểm tra xác định đây là các cá thể bọ chét ký sinh.

Khai thác yếu tố dịch tễ cho thấy gia đình bệnh nhi nuôi nhiều chó, mèo và trẻ thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi trong sinh hoạt hằng ngày. Đây được xem là nguồn lây nhiễm có khả năng cao dẫn đến tình trạng ký sinh trùng xuất hiện trong tai trẻ.

Sau khi thăm khám, bệnh nhi được chỉ định điều trị tại chỗ bằng thuốc nhỏ tai và tiếp tục theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Các bác sĩ soi tai cho trẻ - Ảnh BVCC

BSCKII. Lê Hồng Ánh, Khoa Tai Thần Kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng TƯ cho biết, trường hợp bệnh nhi được phát hiện ở giai đoạn chưa xuất hiện tổn thương tai nên việc xử trí thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bọ chét có thể tiếp tục ký sinh, sinh sản trong môi trường ống tai. Trứng bọ chét phát triển thành ấu trùng và tiếp tục nở ngay trong tai có thể gây viêm nhiễm kéo dài, kích ứng niêm mạc ống tai, tổn thương các cấu trúc của tai và ảnh hưởng đến sức khỏe. Trẻ nhỏ thường khó mô tả triệu chứng nên nguy cơ bỏ sót bệnh lý càng cao nếu phụ huynh chủ quan trước các biểu hiện bất thường như ngứa tai, khó chịu hoặc thường xuyên ngoáy tai.

Hình ảnh bọ chét trong tai trẻ qua nội soi - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, BSCKII. Lê Hồng Ánh khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh cá nhân cho trẻ cũng như kiểm soát ký sinh trùng trên vật nuôi trong gia đình.

Đối với trẻ nhỏ, cần tắm rửa và gội đầu thường xuyên nhằm loại bỏ nguy cơ bọ chét còn bám trên cơ thể hoặc tóc. Khi trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường ở tai như ngứa kéo dài, hay ngoáy tai, cảm giác khó chịu hoặc quấy khóc không rõ nguyên nhân, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm, tránh tự ý xử lý tại nhà.

Đối với vật nuôi, phụ huynh nên duy trì việc tắm rửa, vệ sinh định kỳ cho chó, mèo và áp dụng các biện pháp phòng, diệt bọ chét theo hướng dẫn của bác sĩ thú y. Đồng thời, cần vệ sinh môi trường sống, giặt sạch chăn màn, quần áo và các vật dụng sinh hoạt, đặc biệt ở những khu vực thú cưng thường xuyên tiếp xúc.

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