Bảo Ngọc – Hoa hậu trẻ với tầm nhìn về tương lai và tri thức

Gây chú ý với quan điểm về đề thi Ngữ văn THPT 2026

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ, cô ấn tượng với Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026. “Đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức, mà còn khuyến khích học sinh suy nghĩ về những vấn đề rất gần với cuộc sống hiện đại”, cô viết.

Theo Bảo Ngọc, câu hỏi: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?” là một đề bài mở, cho phép mỗi bạn trẻ bày tỏ góc nhìn riêng về sáng tạo, đổi mới và khát vọng tạo ra giá trị cho xã hội.

Nàng hậu chia sẻ thêm: “Điều Ngọc thích nhất là đề không yêu cầu chúng ta ngưỡng mộ một cá nhân nổi tiếng mà đặt ra câu hỏi lớn hơn: Việt Nam cần làm gì để nuôi dưỡng những con người dám nghĩ khác, dám thử và dám tạo nên những đột phá mới?

Từ câu chuyện về Gutenberg trong phần đọc hiểu đến hình tượng Steve Jobs ở phần nghị luận xã hội, đề thi năm nay có sự kết nối rất thú vị giữa tri thức, công nghệ và vai trò của thế hệ trẻ trong việc tạo nên tương lai”.

Bảo Ngọc từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Thành tích học tập nổi bật

Bảo Ngọc sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Theo Vietnamnet, tháng 11/2025, cô nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM. Người đẹp còn sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, từng nhận học bổng SEED của Chính phủ Canada, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore và học bổng từ Đại học New South Wales (Úc).

Bảo Ngọc chia sẻ về thành tích IELTS 8.0: "Tôi đạt thành tích này nhờ quá trình rèn luyện trên đại học, vì chương trình quốc tế nên học bằng tiếng Anh. Giá trị của bằng IELTS bộc lộ trong công việc, học tập. Nhưng trong đời sống, tôi thấy mục đích của việc học ngoại ngữ là để giao tiếp, truyền tải ý nghĩ, cảm xúc. Tôi nghĩ chỉ cần làm như vậy là thành công chứ không cần phải đạt IELTS mấy chấm mới giỏi".

Theo Người Lao Động, Bảo Ngọc chính là người sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Cô còn là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu, đại sứ Toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam.

Năm 2024, Bảo Ngọc là một trong 10 cá nhân được vinh danh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao; một trong 40 nữ doanh nhân được lựa chọn trong chương trình của Lãnh sự quán Mỹ; trưởng nhóm dự án kinh tế lọt top 10 cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới.

Học tập để nâng cao năng lực tự do quyết định tương lai

Trong cuộc phỏng vấn với Znews, Bảo Ngọc cho biết cô lớn lên trong môi trường không đặt nặng thành tích, nhưng luôn coi trọng sự kiên trì và tinh thần tự học. Người đẹp sớm hiểu rằng học tập không phải chỉ là một giai đoạn, mà là một hành trình dài gắn với suốt cuộc đời.

Bảo Ngọc không xem bằng cấp là đích đến cuối cùng. Cô quan niệm: “Bằng cấp cho tôi nền tảng, nhưng việc học tập bên ngoài và những trải nghiệm thực tế mới giúp tôi thích nghi với thế giới luôn thay đổi.

Học tập suốt đời giúp tôi cập nhật tư duy, mở rộng góc nhìn và không bị đóng khung trong một lĩnh vực hay vai trò cố định. Với tôi, học không phải để tích lũy danh xưng, mà để nâng cao năng lực tự do lựa chọn con đường của mình”.

Danh hiệu hoa hậu không tạo áp lực khiến Bảo Ngọc phải học, nhưng khiến cô hiểu rằng mình không thể dừng học. “Danh tiếng có thể mở ra cánh cửa, nhưng nếu không có tri thức, mình sẽ rất khó đi xa sau cánh cửa đó.

Tôi không học để giữ hình ảnh hoa hậu, mà học để không bị giới hạn trong hình ảnh ấy. Việc học giúp tôi chủ động hơn trong các lựa chọn nghề nghiệp, trong tiếng nói xã hội và trong cách mình tham gia vào những vấn đề chung của xã hội”, nàng hậu tâm sự.

Bảo Ngọc không xem bằng cấp là đích đến cuối cùng.

Với Bảo Ngọc, tri thức giúp cô có tiếng nói vững vàng hơn, khả năng phản biện tốt hơn và giữ vững được lập trường của mình giữa xã hội hiện đại. Đó là nền tảng để cô đứng vững trong những không gian lớn, từ học thuật đến xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn với Giáo dục và Thời đại, Bảo Ngọc cho rằng hình mẫu phụ nữ trí thức không nên bị giới hạn trong một vai trò cố định. Theo cô, tri thức cho phép phụ nữ vừa có thể lãnh đạo, vừa hành động để tạo ra những giá trị tích cực, đồng thời truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Cô bày tỏ: “Tôi mong mình sẽ là sự kết hợp hài hòa của cả ba: Là một người có tầm nhìn để dẫn dắt, có hành động cụ thể để đóng góp cho xã hội và có khả năng lan tỏa để khích lệ thế hệ trẻ. Điều quan trọng nhất là sống chân thành, nhất quán với những giá trị mà mình theo đuổi, để mỗi vai trò đều có sức thuyết phục từ thực tế chứ không chỉ từ danh xưng.

Tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn nữ rằng: Hãy tin vào sức mạnh tri thức của chính mình. Tri thức sẽ cho bạn sự tự tin, công nghệ sẽ cho bạn công cụ, còn bản sắc sẽ là dấu ấn khiến bạn khác biệt và có giá trị. Đừng ngại thử thách, đừng sợ khác biệt và cũng đừng để ai định nghĩa giá trị của bạn ngoài chính bạn”.