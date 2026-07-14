Xả súng tại Mỹ, 5 thành viên trong một gia đình thiệt mạng

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ xả súng hàng loạt có chủ đích nhằm vào một gia đình ở bang Illinois, Mỹ, vào ngày 12/7 (giờ địa phương), khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Hai thiếu niên, 15 và 16 tuổi, đã bị tạm giữ.

Vụ xả súng chủ yếu xảy ra tại 3 địa điểm ở thành phố East St. Louis, bao gồm một công viên. East St. Louis, với dân số khoảng 17.500 người, nằm bên kia sông Mississippi đối diện thành phố St. Louis. Theo hồ sơ, thành phố này ghi nhận 15 vụ giết người trong năm 2025, giảm so với 34 vụ vào năm 2020.

“Đây là điều kinh khủng, là tội ác. Nhưng nó sẽ không thể khiến thành phố này gục ngã”, người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Illinois Brendan Kelly phát biểu trước báo giới vào ngày 12/7, đề cập đến vụ xả súng.

Cảnh sát cho biết hai thiếu niên đã bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ xả súng. Ảnh: Cảnh sát bang Illinois.

Các sĩ quan cảnh sát đã chặn một chiếc xe và bắt giữ hai thiếu niên bị nghi ngờ liên quan đến vụ xả súng, ông Kelly cho biết.

"Động cơ gây án vẫn đang được điều tra", ông nói thêm. Các nạn nhân thiệt mạng có độ tuổi lần lượt là 74, 49, 25, 24 và 21. Ông Kelly không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ giữa các nạn nhân, nhưng cho biết ít nhất một nghi phạm có liên quan đến gia đình này.

Ông Marcus May chia sẻ với tờ St. Louis Post-Dispatch rằng ông đã mất các con, mẹ và chị gái trong vụ xả súng. “Tôi đã mất cả gia đình chỉ trong chớp mắt”, ông Marcus buồn rầu nói.

Quyết định về việc truy tố hình sự có thể được đưa ra vào ngày 14/7, theo công tố viên James Gomric.

Thành viên hội đồng thành phố Courtney Hoffman khẳng định đây không phải là một vụ bạo lực ngẫu nhiên mà là hành động có chủ đích.

“Vụ việc tưởng chừng chỉ xảy ra trong chương trình truyền hình thực tế điều tra phá án ‘The First 48’, chứ không phải ngay trước mắt mình”, Keveon Johnson nói. Anh sống tại một khu nhà ở xã hội, nơi xảy ra một trong các vụ xả súng.

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