Nổ súng tại trường học ở Philippines, 3 người thiệt mạng

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, hai học sinh đã nổ súng tại một trường trung học ở miền Trung Philippines vào ngày 22/6, khiến 3 bạn học thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

"Hai nghi phạm, 14 và 15 tuổi, mỗi người mang theo một khẩu súng ngắn. Cả hai đã bị bắt giữ. Nghi phạm và các nạn nhân đều là học sinh của Trường Trung học Quốc gia San Jose tại thành phố Tacloban, nơi vụ xả súng xảy ra vào giữa buổi sáng", Thiếu tướng Cảnh sát khu vực Jason Capoy thông tin.

Trong bức ảnh này được chụp từ một video, nhiều học sinh hoảng sợ sau vụ xả súng tại trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban, Philippines, ngày 22/6/2026. Ảnh: James Daantos/AP.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ xả súng tại ngôi trường công lập này, nơi có hơn 1.500 học sinh. Ông Capoy cho biết, trong quá trình thẩm vấn ban đầu, hai nghi phạm - vốn là bạn thân - khai rằng họ bị bắt nạt ở trường. Tuy nhiên, ông không nói rõ thêm chi tiết.

Hai nghi phạm không có tiền án và hiện chưa rõ họ lấy được súng từ đâu. Họ đã mang được súng vào trường do chỉ có một bảo vệ trực tại nhiều cổng ra vào, ông Capoy cho biết thêm.

“Các nghi phạm đã xông vào hai phòng học, bởi sau khi nổ súng ở phòng đầu tiên, nhiều học sinh hoảng loạn bỏ chạy và các nghi phạm dường như đã đuổi theo một số nạn nhân vào phòng khác. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng và bị thương là nữ sinh”, ông Capoy nói với báo giới.

Một trong hai nghi phạm bị bắt ngay tại trường sau vụ tấn công, trong khi nghi phạm còn lại bỏ trốn và ẩn náu tại một ngôi nhà gần đó. Cảnh sát đã tìm thấy nghi phạm này sau khi được người dân báo tin, theo thông tin từ lực lượng chức năng.

"Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chỉ đạo tiến hành điều tra toàn diện vụ xả súng và yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường an ninh tại tất cả trường học, nơi làm việc và khu vực công cộng", Thứ trưởng Truyền thông Claire Castro cho biết.

“Tổng thống rất đau buồn trước sự việc này. Bất kỳ ai, đặc biệt là các bậc phụ huynh của nạn nhân, đều sẽ cảm thấy đau xót và lo sợ”, Thứ trưởng Castro nói.

Cảnh sát quốc gia đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và hợp tác với cơ quan chức năng bằng cách cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ công tác điều tra.

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